Začínajú sa Hriňovské dni divadla, trvať budú do nedele

Hriňová 9. júna (TASR) – Umenie, koncert i rozprávky sú súčasťou festivalu Hriňovské dni divadla, ktoré sa začínajú vo štvrtok. Program je pripravený pre všetky generácie divákov. Pre TASR to za organizátorov uviedla Janka Sekerešová.



Pripomenula, že v Hriňovej v Detvianskom okrese je 14. ročník tohto podujatia. Vo štvrtok na ňom dostáva priestor Divadlo Štúdio mladých, ktoré vzniklo pri Základnej umeleckej škole v Hriňovej. Pre verejnosť chystajú inscenáciu, ktorá sa venuje téme holokaustu. V piatok (10.6.) ráno pripravujú Hriňovčania program pre školy, rozprávku O čertovi Kolofónovi predstaví bábkové divadlo.



V rámci festivalu sa predstavia aj divadlá z Bratislavy, z Banskej Štiavnice, ochotnícki herci zo Zvolena a aj domáce Hriňovské divadlo s obnovenou premiérou. Piatkovým večerným programom bude inscenácia Nonsen noci svätojánskej. Podľa Sekerešovej prinesie obecenstvu humor i hudbu, čím preň môže byť návšteva divadla jednou z foriem odpočinku. "Cez rôzne príbehy sa dokážeme na chvíľu dostať do iného sveta a spoločne s hercami na javisku sa zasmiať a načerpať sily," priblížila.



Dodala tiež, že otvorenie festivalu s predstavením výstav a koncertom bude v piatok večer. V sobotu (11.6.) Hriňovské divadlo uvedie inscenáciu s názvom Keď sa zhasne. Obnovenú premiéru pripravuje divadlo v novom zložení. V nedeľu (12.6.) popoludní budú hriňovskí herci a herečky čítať pre deti rozprávky a striedať ich budú s pesničkami. Festival v nedeľu uzavrú zvolenskí ochotníci s inscenáciou Detvianska nátura.



Hriňovské dni divadla sú v priestoroch mestského kultúrneho strediska od štvrtka do nedele. Program nájdu záujemcovia na oficiálnej webstránke Hriňovského divadla.