Záhorácke divadlo uvádza premiéru hry Svatuškár

Senica 27. júna (TASR) – Záhorácke divadlo v premiére predstaví novú hru Svatuškár. Predlohou tragikomédie bolo dielo Tartuffe, ktorého autorom je francúzsky dramatik Moliére, a divadlo ju, ako je u neho zvykom, zinscenuje v záhoráčtine.



"Keď sme začínali so skúškami Svatuškára v roku 2019, nevedeli sme, čo nás na tejto dlhej a lockdownami prerušovanej ceste čaká. Dnes sa blížime do finále k premiére," uviedol o novej hre principál divadla Ivan Fodor.



Ako doplnil, téma hry je nadčasová a hovorí o tom, že totalita nevyhráva tam, kde ľudia proti nej bojujú, ale tam, kde si ju dobrovoľne nechajú vnútiť tak, že prinútia poslúchať i tých, ktorí s totalitou nesúhlasia.



Príprava tejto hry bola náročná aj z dôvodu niekoľkonásobného odkladania. "Prvé čítacie skúšky sme mali ešte niekedy v roku 2019. V roku 2020 už zasiahli do prípravy obmedzenia spôsobené šírením ochorenia COVID-19. Preto sme v podstate v tomto roku museli začať od začiatku a až tesne pred premiérou sa doklepávajú posledné veci," doplnila dramaturgička Laura Nemečkayová.



Ako pripomenula, náročné bolo aj obdobie, keď sa príprava odohrávala mimo pódia. "Herci boli z toho už aj unavení, ale prvé skúšky na pódiu už aj v kostýmoch mali na všetkých blahodarný účinok. Kostýmy hercom zapasovali a diváci sa majú na čo tešiť. Možno to nebude úplná klasika Záhoráckeho divadla, nebude to až také bláznivé, aké boli naše posledné hry. Ale bude tam viac dramatickosti a konfliktu v tom, že ide o konkrétneho človeka, ktorý bol falošný, a jeho faloš sa odkrýva v celej inscenácii," naznačila dramaturgička.



Premiéra hry sa uskutoční v nedeľu v Kultúrnom dome v Senici o 16.00 a 19.00 h.