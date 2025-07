Záhorská galéria Jána Mudrocha otvorí dve výstavy

Senica 3. júla (TASR) - Záhorská galéria Jána Mudrocha (ZGJM) v Senici predstaví 4. júla o 17.00 h verejnosti dve výstavy. Jedna z nich sa nachádza dokopy v siedmich miestnostiach. Druhou je výstava akvizície, sú to diela, ktoré galéria nadobudla kúpou alebo darom vlani. TASR to uviedol riaditeľ galérie Roman Popelár.



Priblížil, že prvou výstavou je Návrat k nehybnosti slovenskej maliarky Kristíny Kandrikovej. „Je to doposiaľ jej najrozsiahlejšia výstava, ide o sedem miestností, kde vytvorila sedem inštalácií, ktoré divákovi sprostredkujú sedem zastavení sa v priestore a v čase,“ uviedol.



V rámci druhej výstavy dominujú diela slovenskej maliarky Dominiky Brečkovej, ktorej nákup podporil Fond na podporu umenia. „Potom sú to diela Alexandry Barth a Ivety Tomanovej, no a výstavu dopĺňajú diela alebo maľby dvoch generačne starších autorov, sú to Bohumil Bača a Štefan Orth,“ doplnil.