Záhorská galéria otvára svoje brány výstavou MY

Senica 17. júla (TASR) – Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, ktorá bola z dôvodu rekonštrukcie od mája zatvorená, otvorí opäť svoje priestory 28. augusta, keď sprístupní výstavu autorov Patrika Kovačovského a Jaroslava Kyša pod názvom MY. TASR o tom informovala galéria.



"Výstava vznikla na základe dlhodobého uvažovania o alternatívnych formách prezentácie vizuálneho umenia. Názov autori prebrali z pôvodného románu Jevgenija Zamjatina. Toto literárne dielo najlepšie vystihuje ideu projektu, ako aj presah do aktuálneho spoločenského diania," uviedla galéria.



Koncepcia je netradične postavená na tímovej spolupráci dvoch teoretikov výtvarného umenia Beaty Jablonskej a Jána Kraloviča, ktorí sú kurátormi výstavy, a dvoch výtvarníkov Patrika Kovačovského a mladšieho kolegu Jaroslava Kyšu. "Tých spája predchádzajúca spolupráca na projektoch v minulosti, najmä však pedagogické pôsobenie na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Rozdielom je však samotná štruktúra spolupráce na danom projekte," informovala galéria.



Výstava bude sprístupnená v priestoroch Záhorskej galérie do 11. októbra.