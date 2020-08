Záhorská galéria predstavila po rekonštrukcii prvú výstavu

Senica 30. augusta (TASR) – Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, ktorá bola z dôvodu rekonštrukcie od mája zatvorená, otvorila opäť svoje priestory, keď sprístupnila výstavu autorov Patrika Kovačovského a Jaroslava Kyša pod názvom MY.



Koncepcia je postavená na tímovej spolupráci dvoch teoretikov výtvarného umenia Beaty Jablonskej a Jána Kraloviča, ktorí sú kurátormi výstavy, a dvoch výtvarníkov Patrika Kovačovského a mladšieho kolegu Jaroslava Kyšu.



"Pôvodne bola naplánovaná výstava na 12. marca, ale museli sme ju posunúť pre nový koronavírus. Potom prišla rekonštrukcia a výstava vyšla až na tretí pokus. Aj preto sme ju museli oproti pôvodnej dĺžke dvoch mesiacov skrátiť na šesť týždňov," uviedol riaditeľ Záhorskej galérie Roman Popelár.



Názov autori prebrali z pôvodného románu Jevgenija Zamjatina z roku 1920. "Autori výstavy reagovali na dej tohto románu a na ideu prehnanej racionality, respektíve kam nás takáto racionalita môže doviesť bez zapájania ďalších našich schopností," uviedol k výstave kurátor výstavy Kralovič.



"Išlo o netradičný koncept výstavy. Nechcel som, aby to bolo o tom, že teoretik ide k autorovi a spracováva jeho dielo do textovej podoby. V tomto prípade nastala v podstate úplne obrátená situácia, keď som oslovil teoretikov, ktorí dodali texty a z nich sme vychádzali pri tvorbe výstavy," doplnil autor výstavy Kovačovský.



Záhorská galéria v tomto roku pripravuje v zrekonštruovaných priestoroch ešte dve výstavy. "Ak do toho nezasiahne vyššia moc, 20. októbra je naplánovaná vernisáž výstavy absolventov Vysokej školy výtvarných umení a na 6. decembra je plánovaná výstava fotografky Lenky Lukačovičovej," informoval riaditeľ galérie.