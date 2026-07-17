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Záhorská galéria v Senici uvedie doteraz nevystavené diela M. Rašlu
Ťažiskom autorovej tvorby zostáva trvalé, dnes už vyše polstoročné úsilie o rozšírenie formálnych i obsahových možností obrazu.
Autor TASR
Senica 17. júla (TASR) - Záhorská galéria Jána Mudrocha (ZGJM) v Senici uvedie v piatok o 17.00 h výstavu bývalého rektora Vysokej školy múzických umení v Bratislave Milana Rašlu s názvom Zrkadlo v zrkadle. Pôjde o výber autorovej tvorby, pozostávajúci z doteraz nevystavených maliarskych diel, uvedený pri príležitosti jeho životného jubilea 80 rokov. TASR o tom informovala historička umenia a kurátorka Božena Juríčková.
„Aktuálna výstava Milana Rašlu v ZGJM v Senici potvrdzuje jeho pozíciu významného figuralistu, koloristu a maliarskeho alchymistu. Odzrkadľuje ďalšie čiastkové posuny v celoživotnom programe, ktorý formuloval pomerne zavčasu, už pri svojom vstupe na výtvarnú scénu na začiatku 70. rokov minulého storočia,“ priblížila Juríčková.
Ako dodala, ťažiskom autorovej tvorby zostáva trvalé, dnes už vyše polstoročné úsilie o rozšírenie formálnych i obsahových možností obrazu. Vonkajším impulzom k takejto programovej stratégii bol predovšetkým ohlas dobových estetických modulov v kontexte európskeho, euroamerického umenia 20. storočia, najmä novej figurácie a pop artu, respektíve dadaizmu a surrealizmu.
Prezentovaný výber autorovej tvorby sa odohráva v tematickom pásme sugestívnych, intelektuálne definovaných inšpirácií, čerpaných najmä zo širokospektrálnych umeleckých zdrojov hlavne v okruhu hudby, divadla a literatúry. „Predstavujú nielen prirodzenú ozvenu Rašlovej profesionálnej pedagogickej praxe, ale rovnako sú prejavom celoživotnej vnútornej inklinácie k iným umeleckým múzam,“ doplnila Juríčková. Výstava potrvá do 23. augusta.
„Aktuálna výstava Milana Rašlu v ZGJM v Senici potvrdzuje jeho pozíciu významného figuralistu, koloristu a maliarskeho alchymistu. Odzrkadľuje ďalšie čiastkové posuny v celoživotnom programe, ktorý formuloval pomerne zavčasu, už pri svojom vstupe na výtvarnú scénu na začiatku 70. rokov minulého storočia,“ priblížila Juríčková.
Ako dodala, ťažiskom autorovej tvorby zostáva trvalé, dnes už vyše polstoročné úsilie o rozšírenie formálnych i obsahových možností obrazu. Vonkajším impulzom k takejto programovej stratégii bol predovšetkým ohlas dobových estetických modulov v kontexte európskeho, euroamerického umenia 20. storočia, najmä novej figurácie a pop artu, respektíve dadaizmu a surrealizmu.
Prezentovaný výber autorovej tvorby sa odohráva v tematickom pásme sugestívnych, intelektuálne definovaných inšpirácií, čerpaných najmä zo širokospektrálnych umeleckých zdrojov hlavne v okruhu hudby, divadla a literatúry. „Predstavujú nielen prirodzenú ozvenu Rašlovej profesionálnej pedagogickej praxe, ale rovnako sú prejavom celoživotnej vnútornej inklinácie k iným umeleckým múzam,“ doplnila Juríčková. Výstava potrvá do 23. augusta.