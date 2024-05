Vyhlásili 38. ročník Literárnej Senice L. Novomeského

Senica 23. mája (TASR) - Záhorská knižnica Senica vyhlásila 38. ročník Literárnej Senice Ladislava Novomeského 2024. Celoslovenská súťaž v literárnej tvorbe ponúka nádejným autorom príležitosť konfrontovať svoje literárne pokusy s názormi odbornej poroty. Elektronické prihlasovanie do súťaže bude spustené 15. júna a potrvá do 15. septembra, informovala riaditeľka knižnice Silvia Sameková.



Do zatiaľ posledného 37. ročníka zaslalo 70 autorov celkovo 162 prác. Súťaží sa v poézii aj próze bez žánrového obmedzenia v troch vekových kategóriách. Prvú tvoria deti druhého stupňa základných škôl a zodpovedajúcich tried osemročných gymnázií, druhú študenti stredných škôl, do tretej kategórie sú zaradení vysokoškoláci a ostatní dospelí bez obmedzenia.



Porotu zastreší Literárne informačné centrum v Bratislave, budú v nej známi literáti i literárni vedci. Práce posudzujú anonymne, čo zaručí maximálnu objektívnosť pri ich hodnotení. Súčasťou súťaže sú rozborové semináre, ktoré po záverečnom vyhodnocovaní súťaže ponúknu príležitosť osobne predebatovať jednotlivé diela a získať rady od odborníkov, skonštatovala Sameková.



S ocenenými prácami sa verejnosť zoznámi v Bulletine víťazných prác, ktorý vyjde v printovej podobe s grafickým rukopisom výtvarníka Milana Mikulu.



Vyhlasovateľmi súťaže sú okrem Záhorskej knižnice i Trnavský samosprávny kraj, Mesto Senica, Slovenské literárne centrum a Spoločnosť Ladislava Novomeského. Literárnu súťaž z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom podujatia.