Zakladateľ animovaného filmu Ivan Popovič má 80 rokov

Na snímke vpravo výtvarník a humorista Ivan Popovič. V Bratislave 25. mája 2015. Foto: TASR - Andrej Galica

Na snímke ilustrácie od Ivana Popoviča na výstave s názvom Srandičky, srandičky v TOTO! je galéria v Bratislave vo štvrtok 19. januára 2023. Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 16. októbra (TASR) – Prozaik, výtvarník, režisér, scenárista a ilustrátor Ivan Popovič patrí k zakladateľským osobnostiam slovenského animovaného filmu. Je autor prvého slovenského bábkového filmu s názvom Strážca sen (1978). V stredu 16. októbra sa všestranný umelec Ivan Popovič dožíva 80 rokov.Za snímku, ktorá má snovú atmosféru a prebúdza v deťoch fantáziu, udelilil Popovičovi v roku 1979 Cenu Československého filmu na Festivale filmov pre deti a mládež vo vtedajšom Gottwaldove (v terajšom Zlíne). Podieľal sa aj na vzniku dvoch bratislavských galérií (Galéria mladých a Galéria Siemens Fórum Bratislava).Ivan Popovič sa narodil 16. októbra 1944 v Bánovciach nad Ondavou ako najmladší z troch bratov. Už v detstve inklinoval ku kresleniu, pričom ako trinásťročný dostal svoj prvý honorár za novinovú kresbu a ako šestnásťročný v Česku prvýkrát vystavoval.povedal pre TASR pri príležitosti životného jubilea Popovič.Vyštudoval geografiu a kartografiu na Vyššej priemyselnej škole stavebnej a zememeračskej v Košiciach. Spočiatku pracoval vo svojom odbore ako kreslič v Kartografickom ústave v Modre-Harmónii. V rokoch 1963 - 1966 bol redaktorom vydavateľstva Smena, od roku 1966 tvorí v slobodnom povolaní v Bratislave. "" spomína pre TASR jubilant.Ako prozaik sa uviedol knihami Ezra (1971) a Žena cez palubu, ktorú však stihol normalizačný osud - v roku 1972 bola pre nevhodný obsah zošrotovaná. Ironicky odľahčenou rekapituláciou uplynulého komunistického obdobia je jeho próza Utešiteľ žien (1994). Napísal aj knihu úvah a fejtónov 100+1 deň Ivana Popoviča.Spolu s bratom Vladimírom vydali knihy pre deti Keď si doma sám (1969) a A ja sa volám Klinček! (1984). Pre deti vytvoril úsmevné leporelá Kedy nás má naša mama rada, Hra na maľované líčka, omaľovánky Hlavičkove rozprávky, ilustroval učebnice Slovenský jazyk pre 2. a 5. ročník základných škôl. Pre väčšie deti napísal knihu Mať tak o koliesko viac - podľa relácií, ktoré v minulosti pripravoval pre Slovenský rozhlas.Je autorom kresleného seriálu Príhody s Mydlinkou, scenáristom a režisérom viacerých televíznych seriálov (napríklad Pinquin, Pieseň, Blcha a slon, Socha, Boli tu Ufóni, O slniečku, čo nechcelo ráno vstávať, Hlavičkove rozprávky, Kuk a Bubu).Od roku 1992 vedie Ivan Popovič spoločnosť My Studio, kde sa nakrúcajú kreslené reklamy s charakteristickým rukopisom autora. Umelec výrazne prispel aj k tvorbe plagátov, dizajnérsky sa podieľal na rôznych reklamných kampaniach, tvoril materiály pre domáce i zahraničné firmy. Spoločne so synom Dávidom Popovičom spolupracuje s množstvom printových médií, najmä v súvislosti s vytváraním logotypov. Je známy aj tým, že nakreslil a nakrútil videoklip k piesni Mäsíčko pre speváka Petra Lipu. Navrhol odznaky a plakety jubilejného 45. ročníka stretnutia Rysy 2001.Svoju cestovateľskú vášeň tento svetobežník zvečnil s humorom jemu vlastným v dokumentárnych filmových rozprávaniach z ciest po Južnej Amerike, Ázii a Blízkom východe. Ako scenárista a režisér sa podieľal na realizácii dokumentárnych a hraných filmov, napríklad cestopisného seriálu Ďaleko je blízko.Zaujímavosťou je, že keď sa Ivan Popovič vybral po páde železnej opony do Rakúska všimol si na stene nákupného centra vo Viedni veľkoformátovú fotografiu s motívom, ktorý poznal z albumu svojich rodičov. Čiernobiely obrázok oddychujúcich robotníkov s názvom Obed na vrchole mrakodrapu (Lunch atop a Skyscraper) pochádzal z newyorského Manhattanu. Popovič vedel, že prvý robotník sprava je jeho dedo – Gusti Popovič.“ priznal výtvarník.Ivan Popovič je držiteľ viacerých ocenení. Medzi najvýznamnejšie patria: Výročná cena Literárneho fondu (A ja sa volám Klinček!, 1984), Cena za najkrajšiu knihu pre deti (Poslušné písmenká na prvé prázdniny, 1993), Cena YBBY za najkrajšiu knihu pre deti ( Farebné rozprávky, 2000) a Cena Ľudovíta Fullu (2011). a film Narodeniny 2001 získal prvú cenu za najlepší krátky film na Medzinárodnom festivale krátkych filmov v Paname (1978). Jeho snímka Boli tu Ufoni získala hlavnú cenu na II. európskom festivale krátkych filmov v Berlíne(1985).Prierezom celoživotnej animovanej tvorby výtvarníka Ivana Popoviča bola v roku 2014 výstava Kreslené svety v Zichyho paláci v centre Bratislavy. Výstava bola súčasťou 12. medzinárodného festivalu animovaných filmov pre deti Bienále animácie Bratislava (BAB). Ani v súčasnosti ezaháľa: „“ uzavral Popovič.