Zakladateľ Lord of the Dance má agresívnu formu rakoviny

Washington 12. januára (TASR) — Známemu írsko-americkému tanečníkovi a choreografovi Michaelovi Flatleymu diagnostikovali agresívnu formu rakoviny. Informovala o tom vo štvrtok stanica CNN odvolávajúca sa na oznámenie na jeho oficiálnom účte na sociálnej sieti.



V príspevku na Instagrame sa uvádza, že 64-ročný Flatley "podstúpil operáciu a je v starostlivosti vynikajúceho tímu lekárov". Ďalšie podrobnosti neboli bezprostredne známe.



V roku 2021 sa Flatley v rozhovore pre noviny Sunday Independent zmienil o rakovine kože, ktorú mu diagnostikovali v roku 2003. "Bola to len náhoda, že si to všimli," povedal vtedy. Dodal, že melanóm bol včas zachytený.



Flatley sa narodil v americkom meste Chicago írskym rodičom. Hviezdou sa stal po pesničkovej súťaži Eurovízie v roku 1994, keď jeho sedemminútové vystúpenie počas prestávky s názvom Riverdance zaujalo divákov a spopularizovalo írsky tanec po celom svete.



Z tohto vystúpenia sa následne stalo celovečerné rovnomenné tanečné predstavenie, ktoré malo premiéru vo februári 1995 v Point Theatre v írskej metropole Dublin. Po spore s producentmi však Flatley šou v októbri 1995 opustil.



Flatley následne vytvoril svetoznámu tanečnú megašou Lord of the Dance, ktorú na celom svete videlo množstvo divákov. Minulý rok šou oslávila 25. výročie svetovým turné.



Flatley s Lord of the Dance vystúpil aj na Slovensku.