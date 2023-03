Zakladateľ modernej pantomímy, M. Marceau, sa narodil pred 100 rokmi

Štrasburg/Bratislava 22. marca (TASR) – Uznávaný francúzsky mím, talent ktorého obdivoval celý umelecký svet, Marcel Marceau, sa počas svojej kariéry preslávil tragikomickou postavou známou ako Bip. Stvorenie tohto smutného klauna však presahuje umelecký zámer. Ešte predtým, ako sa Bip "narodil" využíval Marceau svoje pantomimické schopnosti na záchranu ľudských životov.



Počas 2. svetovej vojny totiž vďaka svojim vystúpeniam upútaval pozornosť židovských detí, ktoré sa počas riskantných prevozov pokúšal dostať z okupovaného Francúzska do bezpečia. "Osud mi doprial žiť. Preto musím prinášať nádej ľuďom, ktorí vo svete bojujú," povedal v jednom z rozhovorov slávny mím, ktorý vdýchol život Bipovi – predstaviteľovi tejto nádeje.



Od narodenia slávneho zakladateľa modernej pantomímy uplynie v stredu 22. marca 100 rokov.



Marcel Mangel sa narodil 22. marca 1923 v Štrasburgu do židovskej rodiny. V roku 1944 prišiel o otca, ktorého zavraždili v Osvienčime. Spolu so svojím starším bratom sa počas 2. svetovej vojny zapojil do francúzskeho odboja, v ktorom prijal priezvisko Marceau. Na pomoc ich naverboval bratranec Georges Loinger, člen skupiny, ktorá tajne prevádzala židovské deti z okupovaného Francúzska do neutrálnych krajín.



Legendárny umelec, ktorý od detstva obdivoval Charlieho Chaplina v jednom z rozhovorov povedal, že svoje pantomimické schopnosti využíval na to, aby udržal deti v pokoji a v tichosti počas najnebezpečnejších chvíľ transportov. Pred hrôzami nacistického besnenia tak zachránil najmenej 70 židovských detí.



Po skončení vojny navštevoval hereckú školu, ktorú viedol Charles Dullin v Škole dramatického umenia v divadle Sarah Bernhardtovej v Paríži. Jeho učiteľom bol slávny mím Étienne Decroux.



Kariéru odštartoval Marcel Marceau v roku 1945 ako člen spoločnosti Jeana-Louisa Barraulta, kde sa predstavil úspešnou rolou Harlekýna. Len o dva roky neskôr vytvoril svoju najikonickejšiu postavu Bipa. Po vzore svojho filmového hrdinu, Tuláčika Charlieho Chaplina, bol Bip klasický smoliar oblečený v pruhovanom tričku, bielych námorníckych nohaviciach a ošúchanom klobúku s červeným kvetom.



V tomto období sa Marcel Marceau stával čoraz známejším nielen vo svojej rodnej krajine, ale aj po celom svete. O jeho úspechoch svedčí fakt, že značnú časť svojho života strávil na turné v rôznych kútoch sveta. V roku 1969 zriadil v Paríži špecializované vzdelávacie zariadenie s názvom École Internationale de Mimodrame de Paris Marcel Marceau.



Jeho klasické nemé diela ako Stvorenie, Klietka, Chôdza proti vetru, Maskér, V parku, Dávid a Goliáš, Chytač motýľov, ako aj satiry o umelcoch, sochároch, či matadoroch sú považované za majstrovské diela. "Pri svojej práci väčšinou myslím na ľudské situácie, nie na miestne spôsoby. Neexistuje francúzsky spôsob smiechu a žiadny americký spôsob plaču. Moje témy sa snažia odhaliť základné podstaty ľudskosti," charakterizoval umelec svoju tvorbu.



Marcel Marceau účinkoval tiež vo viacerých filmoch. Diváci ho mohli vidieť napríklad v dráme Ono (1966). Vo filme Barbarella (1968) v hlavnej úlohe s Jane Fondovou, stvárnil úlohu bláznivého profesora Pinga. V roku 1974 bol súčasťou snímky Shanks a o dva roky neskôr komédie s názvom Nemý film (1976).



Svetoznámeho míma korunovala parížska Akadémia krásnych umení v roku 1993 za svojho nesmrteľného člena. V tom istom roku vznikla aj nová Marceauova umelecká skupina Nouvelle Compagnie de Mimodrame. V roku 2001 sa stal veľvyslancom dobrej vôle Organizácie Spojených národov.



Slávny umelec, ktorý bol držiteľom vysokých francúzskych štátnych vyznamenaní a čestných doktorátov viacerých zahraničných univerzít, mal úspech aj ako výtvarný umelec. Jeho maľby a kresby mohli ľudia vidieť nielen vo Francúzsku, ale aj v Japonsku, Nemecku či USA. Taktiež vytvoril a ilustroval viacero knižných publikácií.



Marcel Marceau, ktorého vystúpenia inšpirovali celé generácie umelcov vrátane Michaela Jacksona či Davida Bowieho, zomrel 22. septembra 2007 vo veku 84 rokov. Život a odkaz talentovaného míma zmapoval v roku 2020 dokumentárny film Resistance.