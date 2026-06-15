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Žákovic Open štartuje novú štvťstoročnicu s novým sloganom
V Trenčianskych Bohuslaviciach vystúpi Hex, Billy Barman i Fvck Kvlt
Autor OTS
Bratislava 15. júna (OTS) - Malebný areál Penziónu Žákovic v Trenčianskych Bohuslaviciach sa v dňoch 24. – 25. júla 2026 opäť premení na centrum radosti, priateľstva a rodinnej atmosféry. Festival Žákovic Open vstupuje do svojej druhej štvrťstoročnice s novým sloganom „We Are Open“. Deklaruje ním otvorenosť pre všetkých dobrých a láskavých ľudí vrátane hudobnej rozmanitosti svojho programu. Návštevníci sa môžu tešiť na koncerty skupín Hex, Billy Barman, Korben Dallas, punkovú legendu Slobodná Európa i na Denisa Banga alias Fvck Kvlt.
Usporiadať kultúrne podujatie, ktoré aj keď má svoju dlhoročnú tradíciu i svojich skalných návštevníkov, nie je pre organizátorov v dnešnej dobe úplne jednoduché. „Úprimne, z roka na rok je to náročnejšie. Tak ako sa mení svet okolo nás, menia sa aj podmienky na organizovanie kultúrnych podujatí. Nedostatok financií, slabá podpora kultúry či obrovské množstvo festivalov na Slovensku nám situáciu určite neuľahčujú,“ priznáva otvorene hlavný organizátor Tomáš „Yxo“ Dohňanský. Zároveň však dodáva: „Na druhej strane si neviem predstaviť leto bez nášho festivalu. Bez úžasných ľudí, ktorí ho s nami pripravujú, a bez návštevníkov, z ktorých sa mnohí stali neodmysliteľnou súčasťou príbehu Žákovic Open.“
Dramaturgia festivalu stavia na poctivom prístupe k tvorbe. Podľa Yxa sa kapely v programe musia organizátorom nielen páčiť, ale mali by zdieľať aj podobné hodnoty: „Nezáleží na tom, či ide o tvrdú hudbu, rap alebo pop – dôležité je, aby svoju tvorbu robili poctivo, úprimne a bez kalkulu. Nikdy sme neboli úplne mainstreamový festival. Náš rukopis je dlhé roky viac-menej rovnaký, no každý rok sa ho snažíme trochu omladiť alebo ponúknuť interpretov, ktorých by možno návštevníci u nás nečakali.“
Do ďalších 25 rokov vstupuje festival s novým claimom: „We Are Open – Žákovic Open“. Hravý slogan vyjadruje filozofiu spájania a tolerancie. „Chceli sme ním povedať, že Žákovic Open je otvorený pre všetkých dobrých ľudí bez akýchkoľvek rozdielov. Veď práve to, že sme každý iný, je nádherné a zároveň fascinujúce,“ vysvetľuje Yxo a jedným dychom dodáva: „Za tie roky sa nám podarilo vytvoriť miesto, ktoré je pre mnohých oázou pokoja, lásky, hudby a radosti. Na jednom pódiu u nás môžu vedľa seba vystúpiť Emma Drobná a Slobodná Európa, Fvck Kvlt aj Hex – a presne tak je to správne. Sme otvorení všetkým, ktorí sú láskaví, empatickí, majú srdce na správnom mieste a vedia rozdávať radosť.“
Zdroj fotiek: Festival Žákovic Open
Tohtoročný line-up ponúka osvedčené domáce mená. Predstaví sa stálica Hex, ale aj Billy Barman či Korben Dallas. Návštevníci sa môžu taktiež tešiť na hip-hopový návrat formácie AMO, dvojicu Vec & Škrupo i punkovú legendu Slobodná Európa. Hexáci odohrajú svoj tradičný set v sobotu o 22:00. „Pred touto letnou sezónou sme jemne upravili niektoré skladby a občas zaraďujeme aj staršie pesničky, takže niečo z toho určite zaznie. Tradične si na pódium radi pozveme aj kolegov, ktorí na festivale vystupujú alebo sú medzi návštevníkmi. Pre nás je Žákovic Open každý rok jedným z vrcholov leta a ja sa už teraz osobne veľmi teším na všetkých Žákovičanov,“ prezrádza Yxo.
Zdroj fotiek: Festival Žákovic Open
Pestrosť festivalu dotvoria interpreti ako Vrbovskí Víťazi, Trolejboys, Cpt. Slice, Šmox, Revisors, Noční jazdci a Vampiros Legendarios. Súčasťou programu budú aj obľúbené stand-up vystúpenia Silné reči. Organizátori momentálne dolaďujú program druhého pódia, kde sa predstavia DJ-i vrátane viacerých nehudobných prekvapení.
Vstupenky na Žákovic Open 2026, ktorý sa uskutoční posledný júlový víkend, sú dostupné v sieti TicketLive.
Zdroj fotiek: Festival Žákovic Open
Usporiadať kultúrne podujatie, ktoré aj keď má svoju dlhoročnú tradíciu i svojich skalných návštevníkov, nie je pre organizátorov v dnešnej dobe úplne jednoduché. „Úprimne, z roka na rok je to náročnejšie. Tak ako sa mení svet okolo nás, menia sa aj podmienky na organizovanie kultúrnych podujatí. Nedostatok financií, slabá podpora kultúry či obrovské množstvo festivalov na Slovensku nám situáciu určite neuľahčujú,“ priznáva otvorene hlavný organizátor Tomáš „Yxo“ Dohňanský. Zároveň však dodáva: „Na druhej strane si neviem predstaviť leto bez nášho festivalu. Bez úžasných ľudí, ktorí ho s nami pripravujú, a bez návštevníkov, z ktorých sa mnohí stali neodmysliteľnou súčasťou príbehu Žákovic Open.“
Nová etapa, nový slogan
Dramaturgia festivalu stavia na poctivom prístupe k tvorbe. Podľa Yxa sa kapely v programe musia organizátorom nielen páčiť, ale mali by zdieľať aj podobné hodnoty: „Nezáleží na tom, či ide o tvrdú hudbu, rap alebo pop – dôležité je, aby svoju tvorbu robili poctivo, úprimne a bez kalkulu. Nikdy sme neboli úplne mainstreamový festival. Náš rukopis je dlhé roky viac-menej rovnaký, no každý rok sa ho snažíme trochu omladiť alebo ponúknuť interpretov, ktorých by možno návštevníci u nás nečakali.“
Do ďalších 25 rokov vstupuje festival s novým claimom: „We Are Open – Žákovic Open“. Hravý slogan vyjadruje filozofiu spájania a tolerancie. „Chceli sme ním povedať, že Žákovic Open je otvorený pre všetkých dobrých ľudí bez akýchkoľvek rozdielov. Veď práve to, že sme každý iný, je nádherné a zároveň fascinujúce,“ vysvetľuje Yxo a jedným dychom dodáva: „Za tie roky sa nám podarilo vytvoriť miesto, ktoré je pre mnohých oázou pokoja, lásky, hudby a radosti. Na jednom pódiu u nás môžu vedľa seba vystúpiť Emma Drobná a Slobodná Európa, Fvck Kvlt aj Hex – a presne tak je to správne. Sme otvorení všetkým, ktorí sú láskaví, empatickí, majú srdce na správnom mieste a vedia rozdávať radosť.“
Zdroj fotiek: Festival Žákovic Open
Priateľstvo a žánrová pestrosť
Tohtoročný line-up ponúka osvedčené domáce mená. Predstaví sa stálica Hex, ale aj Billy Barman či Korben Dallas. Návštevníci sa môžu taktiež tešiť na hip-hopový návrat formácie AMO, dvojicu Vec & Škrupo i punkovú legendu Slobodná Európa. Hexáci odohrajú svoj tradičný set v sobotu o 22:00. „Pred touto letnou sezónou sme jemne upravili niektoré skladby a občas zaraďujeme aj staršie pesničky, takže niečo z toho určite zaznie. Tradične si na pódium radi pozveme aj kolegov, ktorí na festivale vystupujú alebo sú medzi návštevníkmi. Pre nás je Žákovic Open každý rok jedným z vrcholov leta a ja sa už teraz osobne veľmi teším na všetkých Žákovičanov,“ prezrádza Yxo.
Zdroj fotiek: Festival Žákovic Open
Pestrosť festivalu dotvoria interpreti ako Vrbovskí Víťazi, Trolejboys, Cpt. Slice, Šmox, Revisors, Noční jazdci a Vampiros Legendarios. Súčasťou programu budú aj obľúbené stand-up vystúpenia Silné reči. Organizátori momentálne dolaďujú program druhého pódia, kde sa predstavia DJ-i vrátane viacerých nehudobných prekvapení.
Vstupenky na Žákovic Open 2026, ktorý sa uskutoční posledný júlový víkend, sú dostupné v sieti TicketLive.
Zdroj fotiek: Festival Žákovic Open