Žalobu, ktorú podali hviezdy filmu Rómeo a Júlia, súd zamietne

Los Angeles 26. mája (TASR) - Sudkyňa v okrese Los Angeles vo štvrtok oznámila, že zamietne žalobu hlavných protagonistov filmu Rómeo a Júlia z roku 1968 v súvislosti s intímnou scénou, v ktorej sa objavili nahí.



Podľa agentúry AP sudkyňa svoj zámer zdôvodnila tým, že podľa dostupných zistení zobrazenie tiel hlavných hrdinov vo filme nemožno považovať za detskú pornografiu. Dodala, že žalujúci sa na súd obrátili príliš neskoro.



Sudkyňa vyššieho súdu Alison Mackenzieová tak rozhodla v prospech návrhu žalovanej spoločnosti Paramount Pictures na zamietnutie žaloby, ktorú podali Olivia Husseyová a Leonard Whiting. Obaja majú v súčasnosti 72 rokov a hlavné postavy vo filme stvárnili vo veku 15 a 16 rokov.



Mackenzieová rozhodla, že inkriminovaná scéna je chránená prvým dodatkom Ústavy USA, pričom konštatovala, že herci nepredložili žiaden nález, ktorý by dokazoval, že film možno považovať za sexuálne taký sugestívny, že by protirečil zákonom.



Vo svojom písomnom rozhodnutí sudkyňa tiež konštatovala, že žaloba nespadá do rámca kalifornského zákona, ktorý dočasne pozastavil premlčanie sexuálneho zneužívania detí. Upozornila, že na to nič nezmenilo ani opätovné uvedenie filmu vo februári.



Právny zástupca hercov rozhodnutie sudkyne kritizoval a uviedol, že plánujú podať ďalšiu verziu žaloby na federálnom súde.



Film a jeho ústredná pieseň boli svojho času veľkými hitmi a - napriek nahej scéne, ktorá na chvíľu ukazuje Whitingov holý zadok a Husseyovej obnažené prsia - ho videli celé generácie stredoškolákov, keď študovali rovnomennú Shakespearovu tragédiu.



Obžaloba tvrdí, že režisér Franco Zeffirelli, ktorý zomrel v roku 2019 vo veku 96 rokov, pôvodne obom mladým hercom povedal, že v scéne v spálni, ktorá je na konci filmu a nakrúcala sa v posledných dňoch filmovania, budú mať na sebe spodnú bielizeň telovej farby.



Ráno v deň nakrúcania však Zeffirelli Whitingovi a Husseyovej oznámil, že budú mať na tele len make-up. Stále ich ubezpečoval, že kamera bude umiestnená tak, aby nahotu nebolo vidno, uvádza sa v žalobe.



Zeffirelli tiež mladým hercom povedal, že musia hrať nahí, inak nebude úspešný ani film ani ich kariéra.



Herci uviedli, že dosiahli pravý opak: ani jeden z nich neurobil kariéru, aká by sa dala očakávať po úspechu filmu. Dodali, že podvod, sexuálne zneužívanie a obťažovanie, ktoré podstúpili, im spôsobilo emocionálnu ujmu a duševné utrpenie na celé desaťročia. Ako kompenzáciu požadovali odškodné vo výške viac ako 500 miliónov dolárov.