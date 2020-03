Západné krídlo na Bojnickom zámku prechádza stavebnou obnovou

Bojnice 31. marca (TASR) - Západné krídlo na Bojnickom zámku prechádza v tomto období rozsiahlou stavebnou obnovou. Po rekonštrukcii a modernizácii ho Slovenské národné múzeum (SNM)- Múzeum Bojnice plánuje sprístupniť návštevníkom, vznikne tam stála expozícia zbrojnice.



Práce pozostávajú z komplexnej stavebnej obnovy terasy – strechy západného krídla, ako i modernizácie expozičného priestoru. "Terasa bola v technicky nevyhovujúcom až havarijnom stave. To malo za následok, že výstavný priestor v západnom krídle sa niekoľko rokov nedal využívať," načrtol vedúci oddelenia údržby a investícií múzea Mikuláš Letavay.



V rámci obnovy podľa neho dôjde k odstráneniu všetkých vrstiev pôvodnej terasy až po nosnú konštrukciu a následne k vybudovaniu nových vrstiev vrátane nových tepelných izolácií, ako i prinavráteniu terasy do stavu z romantickej prestavby na prelome 19. a 20. storočia. "Vo výstavnom priestore západného krídla dôjde k výmene okien, obnove dverí, omietok, komplexnej rekonštrukcii elektrickej inštalácie a osvetlenia, vybudovaniu vykurovania a ventilácie, rozvodov slaboprúdov, ktoré umožnia zrealizovať v tomto priestore modernú stálu expozíciu zbrojnice, a to s využitím moderných prezentačných prvkov," priblížil.



Západné krídlo plánuje múzeum začleniť do prehliadkovej trasy a plne sprístupniť návštevníkom v prvej polovici budúceho roka.