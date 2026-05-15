Západoslovenské múzeum otvorí počas Noci múzeí a galérií svoje budovy
Program sa začne o 16.45 h v Dome hudby Mikuláša Schneidera-Trnavského.
Autor TASR
Trnava 15. mája (TASR) - Západoslovenské múzeum (ZsM) v Trnave otvorí v sobotu 23. mája počas Noci múzeí a galérií všetky svoje budovy. Ponúkne prehliadky, otvorí dve nové výstavy, uvedie do života novú knihu o dejinách mesta a ponúkne stretnutia s ľuďmi, ktorí stoja za múzejnými príbehmi. Program je pripravený pre rodiny s deťmi, milovníkov histórie, hudby, literatúry aj prírodných vied, informovala riaditeľka múzea Lucia Duchoňová.
Program sa začne o 16.45 h v Dome hudby Mikuláša Schneidera-Trnavského. V expozícii DOBRO - dvorana slávy čaká návštevníkov stretnutie s dobristom Milanom Benkovičom. O 17.00 h sa začne program aj v Múzeu knižnej kultúry. Podujatie s názvom Podvečer u Oláha priblíži literatúru a tajomstvá osobností, ktoré formovali slovenskú literárnu scénu. V rovnakom čase sa začne program aj v hlavnej budove múzea a bude určený rodinám a deťom.
Večer bude pokračovať o 19.30 h otvorením dvoch výstav. Fotografická výstava Trnava stará neznáma predstaví zábery fotografa Jozefa Harajčíka staršieho, ktorý v rokoch 1959 - 1988 dokumentoval meniacu sa podobu Trnavy. „Jeho diela po rokoch objavil jeho syn a ZsM teraz tieto vzácne pohľady na mesto ponúka nielen pre pamätníkov. Výstavu dopĺňajú fotografie súčasnej podoby mesta od fotografa Pavla Bohunického,“ dodala Duchoňová.
V rovnakom čase múzeum otvorí aj fotografickú výstavu z výskumných ciest herpetológa a cestovateľa Daniela Jablonskeho z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. O 20.30 h múzeum uvedie do života novú knihu Parva Roma - všetko o histórii kráľovského mesta od počiatkov až po zlatý vek Trnavy. Publikácia riaditeľky múzea a archeológa Andreja Sabova nadväzuje na aktuálnu expozíciu Dejiny Trnavy a rozvíja jej príbeh v tlačenej podobe.
Záujemcovia budú môcť absolvovať aj komentovanú prehliadku expozície Dejiny Trnavy s odbornými pracovníkmi múzea. Záver večera bude patriť koncertu v Kostole Nanebovzatia Panny Márie. O 21.30 h sa počas neho návštevníkom predvedie trnavská rocková kapela Cavedive. Krátko pred koncertom si návštevníci budú môcť vypočuť aj výklad o histórii kostola, ktorý múzeum otvára pre verejnosť len výnimočne. Počas Noci múzeí a galérií budú otvorené všetky aktuálne výstavy a expozície múzea. Program potrvá do 22.30 h.
Oblastná organizácia cestovného ruchu Trnava Tourism doplnila, že do Noci múzeí a galérií sa zapojí aj Kaštieľ Dolná Krupá. Pripravené budú komentované prehliadky, ochutnávky historických jedál, odborná prednáška, klavírny koncert a nočná prehliadka parku. Program je pripravený aj v Archeoparku Cífer-Pác.
