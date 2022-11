Nespútané živly: Západoslovenské múzeum pozýva na novú výstavu

Trnava 8. novembra (TASR) - Výstavu s názvom Nespútané živly sprístupnilo Západoslovenské múzeum v Trnave, ktorého zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj. Výstavu zapožičalo Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Informovalo o tom múzeum.



Prostredníctvom 17 bannerov sa môžu návštevníci zoznámiť s mocou a pôsobením štyroch živlov Zeme. "Nespútanosť živlov Zeme je fascinujúca. Pri počiatku vzniku bola Zem len veľkou žeravou guľou, teda ohňom. Postupným chladnutím začal jej povrch tuhnúť a vznikla pevná zem. Z unikajúcich plynov vznikala atmosféra, teda vzduch a kondenzáciou pár napokon vznikla voda," uviedlo múzeum.



Výstava poukazuje aj na to, že neželaným dôsledkom vývoja ľudskej civilizácie na Zemi je to, že od čias priemyselnej revolúcie sa zvýšil človekom spôsobený tlak na životné prostredie, prírodu a krajinu. "Ekologickú únosnosť ekosystémov prekračujeme v čoraz väčšom rozsahu, čo ovplyvňuje zložky životného prostredia a enormne sa menia prejavy prírodných živlov, ako sú prívalové dažde, povodne, suchá, požiare, veterné a hmyzie kalamity," informovalo múzeum.



Výstava bude pre návštevníkov múzea sprístupnená do 9. januára 2023.