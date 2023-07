Zásadnou esenciou rozsiahleho diela Viktora Kubala je láskavý humor

Bratislava 15. júla (TASR) - Dielo Viktora Kubala je poznačené húževnatým úsilím odkrývať pravdu, ale aj prispieť k poznaniu a k zdokonaľovaniu človeka samotného. Povedal o tvorbe legendy slovenskej animácie pri príležitosti storočnice režiséra, animátora a výtvarníka Viktora Kubala filmový režisér, dramaturg, pedagóg a publicista Rudolf Urc.



"Kľúčové podnety Kubalovho diela nachádzame v intenzite reflektovania spoločenských pnutí, vzostupov a pádov, aj v celom konglomeráte individuálnych ľudských osudov, jedinečných a súčasne univerzálne platných," charakterizuje Urc Kubalovu tvorbu. "Odvážne vstupuje do problematík každodenného životného chvatu. Veci a javy diskredituje, zbavuje ich honosnosti a dekóru, a tak nám umožňuje poznať ich novú, často pravdivejšiu podobu, než bola tá pôvodná," dodáva pri príležitosti sprístupnenia kolekcie filmovej legendy slovenskej animovanej tvorby, ktorú ponúka portál DAFilms.sk v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom (SFÚ).



Fanúšikovia animovaných filmov si tak online môžu pripomenúť dva dlhometrážne filmy i výber z bohatej krátkometrážnej tvorby Viktora Kubala (1923 - 1997), ktorý patrí medzi zakladateľské osobnosti domácej kinematografie. Vytvoril stovky animovaných diel a svojím zanietením, vytrvalosťou a talentom podnietil zrod animovanej tvorby na Slovensku.



Kubalova tvorba je nadčasová, oslovuje divákov v každej dobe, využíva prvky čierneho humoru, inotajov a persifláží. "Zásadnou esenciou jeho rozsiahleho diela je láskavý humor," pripomína Lea Pagáčová z Audiovizuálneho informačného centra SFÚ, ktorá sa podieľala na príprave Kubalovej kolekcie pre DAFilms.sk. "Nesie v sebe prvky komiky aj tragiky, irónie a dobromyseľného úsmevu. Využíva výtvarné a animačné skratky, vyhýba sa dialógom či komentáru, dej vyjadruje obrazom, v akcii a situačných gagoch. Tie vznikali pri písaní scenára, no neraz aj pri kreslení záberov," dodala.



Zaujímavosťou tiež je, že Kubal zvyčajne pracoval ako solitér. Diela vytváral takmer výlučne vo vlastných rukách, na väčšine zo svojich vyše dvesto filmových titulov pracoval nielen ako režisér, ale i autor námetu, výtvarník a animátor.



Portál prináša v online kolekcii Kubalove dva celovečerné filmy Zbojník Jurko (1976) a Krvavá pani (1980). Programový špeciál ponúka aj osem krátkych snímok. Sú medzi nimi napríklad Zem (1966), upozorňujúca na znehodnocovanie životného prostredia, film Šach (1974), reflektujúci postavenie jednotlivca v spoločnosti, snímky Selekcia (1982) a Meteorológ (1983), ktoré sa vysmievajú z ľudskej hlúposti či film Na pravé poludnie (1988) poukazujúci na nezmyselnosť byrokracie.