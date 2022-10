Zástupcovia divadiel a orchestrov pripravia návrh zákona o sponzoringu

Bratislava 4. októbra (TASR) - Asociácia slovenských divadiel a orchestrov (ASDO) pripraví návrh zákona o sponzoringu v kultúre, ktorý bude vstupným materiálom na rokovanie s ministerstvami kultúry a financií. Návrh odsúhlasili členovia ASDO na piatkovom (30. 9.) zasadnutí za účasti zástupcov Inštitútu kultúrnej politiky (IKP) Ministerstva kultúry (MK) SR.



Iniciátorom návrhu bol generálny riaditeľ Slovenského národného divadla (SND) Matej Drlička, pripomínajúci, že umelecká obec čaká na podobný zákon desaťročia, žiadny relevantný návrh však stále neexistuje. "ASDO združuje odborníkov z oblasti živej kultúry s bohatou praxou, preto sa mi zdá zmysluplné, že by sme sa mali podieľať na príprave zákona o sponzoringu v kultúre," zdôvodnil Drlička.



Zástupcovia IKP na stretnutí poukázali na to, že tzv. zákon o sponzoringu je súčasťou diskutovanej témy o nástrojoch zvyšujúcich príjmy organizácií v kultúre. Návrh od ASDO by mal posunúť diskusiu do konkrétnej roviny. "Dôležitosť takejto legislatívy si uvedomuje aj Inštitút kultúrnej politiky, ktorý to plánuje formulovať aj ako opatrenie v pripravovanej stratégii rozvoja kultúry a kreatívneho priemyslu SR 2030," dodala hovorkyňa MK Zuzana Viciaňová.



O príprave zákona, ktorý by umožnil využiť v kultúre sponzorské peniaze, sa diskutuje dlhé roky. Plán pripraviť koncept takéhoto zákona bol napríklad súčasťou akčného plánu stratégie rozvoja kultúry na roky 2015 - 2017.