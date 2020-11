Zatiaľ nie je známe, či ďalší rok Folklórne slávnosti pod Poľanou budú

Detva 18. novembra (TASR) – Zatiaľ nie je známe, či letné Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve budúci rok budú alebo nie. Uskutočnenie kultúrnej akcie pre obyvateľov závisí od toho, v akom štádiu bude pandémia nového koronavírusu. „V pripravovanom rozpočte mesto so slávnosťami počíta. V roku 2020 sme 55. ročník folklórnych slávností presunuli na rok 2021,“ uviedol pre TASR primátor Detvy Ján Šufliarský.



Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve sa tento rok pre šírenie nového koronavírusu neuskutočnili. Na otázku TASR, o koľko peňazí tým samospráva prišla, primátor odpovedal, že slávnosti nikdy neboli ziskovým podujatím. „Sú financované z rozpočtu mesta, z príspevkov sponzorov, Banskobystrického samosprávneho kraja a Fondu na podporu umenia,“ vysvetlil.



Ako dodal, mesto pracuje na obnove prírodného amfiteátra. „V tomto a budúcom roku je naplánovaná výstavba nového objektu sociálnej vybavenosti pre účinkujúcich. Tento rok sme nakúpili drevo a šindle na opravu troch veľkých striech. Nemeníme iba samotné šindle, pod ne dávame debnenie, fóliu, laty a až potom sa pribíjajú samotné šindle,“ zhrnul. „Okrem toho sme kompletne zrekonštruovali podlahu javiska a začíname rekonštruovať aj kanalizáciu v amfiteátri. Pracujeme tiež na oprave lavičiek pred javiskom,“ spresnil s tým, že v areáli amfiteátra plánuje mesto vybudovať aj dva nové zrubové objekty.



Na otázku, čo všetko v areáli amfiteátra za posledné roky opravili, primátor Detvy poznamenal, že do jeho obnovy viackrát investovali. „V roku 2015 sa menila šindľová strecha scény. V roku 2018 sme zrekonštruovali sociálne zariadenia pre verejnosť a vydláždili plochy pre účinkujúcich za scénou a vstupné chodníky pre divákov v areáli amfiteátra,“ spomenul. „Pribudla tiež nová zrubová stavba pre poskytovanie služieb počas folklórnych slávností. Rekonštruovali sme aj rozvody elektrickej energie a vody v areáli amfiteátra,“ ukončil Šufliarský.



Prvý ročník Podpolianskych folklórnych slávností, v súčasnosti Folklórnych slávností pod Poľanou, sa uskutočnil v priestoroch detvianskeho kúpaliska „Štrand“ v roku 1966.



V roku 1967 sa slávnosti presunuli do priestorov súčasného amfiteátra, kde bolo najskôr jednoduchšie javisko a hľadisko. Väčšia scéna súčasného amfiteátra je v Detve od roku 1976.