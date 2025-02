Záujemcovia môžu svoje diela posielať do súťaže Literárny Zvolen 2025

Zvolen 18. februára (TASR) - Debutanti, neprofesionálni spisovatelia či básnici môžu svoje diela posielať do celoštátnej súťaže Literárny Zvolen 2025. TASR o tom informoval jej hlavný organizátor, ktorým je Národné osvetové centrum (NOC). Pre autorov, ktorí sa venujú neprofesionálnej literárnej tvorbe, je otvorená do 31. marca.



Záujemcovia od 15 rokov sa môžu prihlásiť v troch kategóriách, a to próza, poézia a žánrová próza. Literárny Zvolen sa venuje aj žánrom sci-fi, fantasy a horor. "Táto kategória má vlastnú porotu zloženú z odborníkov so špecializáciou na žánrovú tvorbu," pripomína NOC. Hlavnou cenou súťaže je čas s mentorom, ktorý získajú traja autori, jeden v každej kategórii. Počas niekoľkých mesiacov budú pracovať pod vedením literárneho profesionála.



Vyhodnotenie súťaže spoja s víkendovým pobytom vo Zvolene. Odborná porota vyberie ocenených autorov, ktorí dostanú spätnú väzbu k svojim textom priamo na podujatí v termíne od 8. do 10. augusta. "Okrem ocenenia budú ich diela publikované v zborníku zo súťaže," dodáva centrum.



Literárny Zvolen je spojený s dlhoročnou tradíciou. Podujatie vytvára priestor na prezentáciu a konfrontáciu literárnej tvorby členov literárnych klubov a skupín tvorivého písania. Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecký rast kolektívov i jednotlivcov prostredníctvom poznávania a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti literatúry.



Spoluorganizátormi sú Podpolianske osvetové stredisko a Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Viac informácií o súťaži nájdu ľudia na webovej stránke Národného osvetového centra v časti súťaže.