Záväzný výstup čerpá zo zážitkov pri písaní žiadosti o podporu

Trenčín 11. februára (TASR) - Záväzný výstup je názov predstavenia trenčianskeho Divadla Dogma, ktoré predviedlo divákom počas víkendu. Podľa autora a režiséra Kamila Bystrického čerpá z aktuálnych zážitkov pri písaní žiadosti o finančnú podporu.



"Máte písať žiadosť o finančnú podporu a pritom v zmysle autorského divadla neviete, čo bude predmetom hry. Pretože vzniká aj priamo na javisku a improvizáciami. Takže sa tam mixovali viaceré roviny, aj nejaká reflexia doby, ktorá je rýchla. Je tam trošku filozofia a najmä interakcie divákov," priblížil Bystrický.



Podotkol, že hercom je jeho kolega Tomáš Plánka. "Ale v projekte bolo napísané, že alternujem ja. Tak som si to musel zahrať. Takže sa tam otvorila nová rovina, že autor a režisér v jednej osobe si to ešte aj zahrá. Takže sme sa to snažili urobiť vtipne o ´trojjedinom človeku´. S predstavením budeme cestovať do Banskej Bystrice, Žiliny a objavíme sa aj v Prahe," uzavrel Bystrický.