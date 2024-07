Záverečnému večeru Cibula Festu dominovali Michal David a IMT Smile

Bratislava 21. júla (TASR) - Cibula Fest patrí už pár hodín histórii, skončil sa trojdňový prídel úspešnej českej a slovenskej hudby. Jubilejný 15. ročník tohto festivalu sa vydaril po všetkých stránkach, atmosférou, náladou fanúšikov, ktorá na letisku v Holíči vydržala celé tri dni, prialo aj počasie, aj keď teplota mohla byť o pár stupňov nižšia. Tretiemu večeru dominovali Michal David a skupina IMT Smile.



Už popoludní prispela k výbornej nálade pred pódiom skupina Peter Bič Project. Jej diskografia ráta už šesť albumov, šiesty koncertný s názvom Naživo vyšiel v marci tohto roka. Do playlistu zaradili piesne Nedívaj sa tak, Hlava, Priznanie, Skúšame sa nájsť, Čoskoro, Stoj, Len sa smej, cover hitu Karola Duchoňa Primášovo srdce aj aktuálny hit Perly.



"Už pred letom sme začali naším novým singlom, ktorý má názov Perly, má obrovský úspech u našich fanúšikov, aj na koncertoch. Atmosféra je skvelá, ľudia sa bavia. Koncertujeme každý víkend. Čaká nás Banská Štiavnica, chystáme nový album, nahrávame, riešime štúdio. Hudbu robíme pre ľudí, ktorým to chceš zahrať, a keď reakcia je taká, že sa bavia, pre mňa je to česť a pristupujem k tomu s veľkou pokorou," povedal pre TASR Peter Bič.



Príjemným spestrením bolo vystúpenie českého pesničkára Pokáča. Pražský rodák napísal prvé pesničky už v roku 2008, prvý koncert odohral v apríli 2009. Jeho rýmovačky v pesničkách Mám doma kočku, Rád chodím na poštu, Probuzení, Prázdniny u babičky, Nešahej na mně, Rodinný typ, I když jsme plešatý či Nejlepší lék je víno mali ohlas u fanúšikov.



"Toto je náš prvý koncert na Slovensku, sme radi že nás pozývate. Nie je to naposledy, pretože v októbri bude turné. Snažím sa robiť humor, snažím sa spievať, snažím sa pozerať okolo seba, snažím sa písať a skladať, ďakujem, že chodíte a podporujete ma," uviedol Pokáč pre TASR.



Hitmaker, kráľ diskoték, muzikálový mág, to všetko sú prívlastky, ktoré patria k spevákovi a skladateľovi Michalovi Davidovi. Desiatkami hitov zabáva už štyri generácie, ten prvý Nenapovídej je z roku 1981. Na svojom konte má viac ako dve desiatky albumov. Z pódia ponúkol postupne hity Chtěl bych žít, To byl zas den, Colu, pijeme colu, Největší z nálezů a strát, Vidím tě všude, My máme príma rodiče, Po cestách růžových, Každý mi tě lásko zavidí, Decibely lásky, Céčka, sbírá céčka, Deti ráje, Pár přátel či megahit Nonstop. Tí mladší ešte neboli na svete, keď na tieto hity tancovali ich rodičia. Do playlistu zaradil aj pieseň Je mi líp z pripravovaného nového albumu, ktorý chce vydať na jar budúceho roka.



Hviezda striedala hviezdu, po Michalovi Davidovi prišla na pódium skupina IMT Smile a plocha pred ním sa úplne zaplnila. Skupinu založili bratia Táslerovci v roku 1996, dva roky nato vydali prvý album Klik-klak. Ich diskografia dnes ráta trinásť štúdiových albumov, trikrát po sebe, za roky 2016, 2017 a 2018, získali ocenenie OTO, za rok 2018 získali aj ocenenie Krištáľové krídlo v kategórii populárna hudba. Dlhé obdobie patria Táslerovci k slovenskej špičke a vezú sa na vlne úspechu. Začali hitom Opri sa o mňa, s ktorou kapela začína koncerty už niekoľko rokov, Budeme to stále my, Nepoznám, Len tebe, Cesty II. triedy, Niekto ako kráľ, Exotika, Ľudia nie sú zlí a Hej Sokoly. Kto si s Táslerom chcel zaspievať tak spieval, kto tancovať, tak tancoval, skákal či tlieskal. Hodina ubehla veľmi rýchlo.