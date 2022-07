Žbirkove pesničky a Austrálčan Nick Cave otvárali Pohodu 2022

Na snímke diváci sledujú úvodný koncert festivalu Nemoderný chalan: Laco Lučenič a Midi Lidi, ktorý bol venovaný spomienke na hudobníka Miroslava Žbirku počas prvého dňa letného multižánrového festivalu Pohoda 2022 na letisku v Trenčíne 7. júla 2022. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Na snímke austrálsky spevák, hudobný skladateľ, textár a básnik Nick Cave vystupuje počas prvého dňa letného multižánrového festivalu Pohoda 2022 na letisku v Trenčíne 7. júla 2022. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Trenčín 8. júla (TASR) - Trenčianske letisko patrí od štvrtkového (7. 7.) popoludnia hudbe a kultúre. V priebehu troch dní do 9. júla sú pripravené stovky hudobných, umeleckých a diskusných podujatí. Pohoda oslavuje 25 rokov a chce ich osláviť vo veľkom štýle.Program na hlavnom pódiu mala otvoriť ukrajinská kapela DakhaBrakha. Kvarteto hudobníkov aj do Trenčína pricestovalo, pre pozitívny test na COVID-19 však muselo ostať v hoteli.Program jubilejnej Pohody otvorili Žbirkove pesničky. Projekt Nemoderný chalan: Laco Lučenič a Midi Lidi bol poctou slovenskej hudobnej legende Mirovi Žbirkovi a koncert dostal názov podľa jedného z jeho albumov. Na otvorení jubilejnej Pohody sa organizátori dohodli ešte s Mirom Žbirkom. Páčil sa mu zámer, aby sa zahrali jeho skladby, a sám navrhol, aby s kapelou Midi Lidi bol aj Laco Lučenič súčasťou projektu.Zaznelo 11 skladieb v elektronickej úprave z troch Mekyho albumov Nemoderný chalan, Chlapec z ulice a Zlomky poznania. V skladbách Do člna a Zlomky poznania sa pripojil Mekyho syn David, v tej druhej aj Michal Kaščák.povedala pre TASR Mekyho manželka Katka, ktorú teší aj vystúpenie syna Davida.uviedol David.Pre Laca Lučenica je trochu zvláštne, že práve na Mekyho pohrebe sa rozhodli pre túto zostavu.doplnil Lučenič.Reflektory na Urpiner pódiu sa prvýkrát rozsvietili o 22. hodine, keď vystúpila skupina Nick Cave & Bad Seeds. Nick so skupinou sa na Pohodu vrátil po deviatich rokoch. V máji prežil Nick rodinnú tragédiu, keď zomrel jeho syn Jethro. Na svojom konte má 17 vydaných albumov, najnovší Ghosteen vyšiel v októbri 2019, najúspešnejším je Skeleton Tree zo septembra 2016. Koncert sa tešil veľkému záujmu fanúšikov, pred pódiom sa ich zišlo viac ako 10.000.