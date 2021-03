Zdeněk Svěrák pri životnom jubileu predstaví komplet Skoro všechno

Bratislava 11. marca (TASR) – Všestranný umelec Zdeněk Svěrák oslávi významné životné jubileum. Pri tejto príležitosti vychádza trojalbum, kde pod názvom Skoro všechno nájdu dospelí i detskí poslucháči súhrn nahrávok jeho autorskej a interpretačnej tvorby (okrem nahrávok Divadla Járy Cimrmana), ktoré vznikali desiatky rokov vo vydavateľstve Supraphon. TASR o tom informovala PR manažérka Adriana Čahojová.



V nedeľu 28. marca oslávi dramatik, scenárista, herec, autor piesňových textov a spisovateľ Zdeněk Svěrák 85. narodeniny. Vydavateľstvo Supraphon pripravilo pre jeho priaznivcov špeciálny darček v podobe kompletu 3CD-MP3, ktorý obsahuje bezmála 24 hodín nahrávok z niekoľkých desiatok rokov.



„Ako mladý redaktor Československého rozhlasu som sa pokúsil napísať nedeľnú rozprávku. Volala sa Tři auta a nahral ju v roku 1963 režisér Jan Fuchs. Moju prvú poviedku prečítal na mikrofón František Filipovský. Volala sa Ruina musí být opředena. Obe udalosti boli teda sviatkom nielen pre mňa, ale i pre mojich rodičov, ktorí vtedy pri rádiu počúvali so mnou,“ zaspomínal Svěrák na svoje začiatky a dodal: „Zvuková podoba literatúry a divadla je kúzelná vec. Veľa poslucháčov si ju dopriava pred spaním – hovoria, ja s vami zaspávam, a iní zase najmä za volantom. Raz som sa ponáhľal z chalupy na divadelný zájazd a skrátil som si cestu úzkou asfaltkou lesnej správy. Zrazu vidím, že cestu tarasí mohutný voz s drapákom, ktorý nakladá kmene napadnuté kôrovcom. Zastavil som a hovorím človeku, ktorý to ovládal: 'Čo budeme robiť? Ja sa veľmi ponáhľam.' On sa usmial a povedal: 'Keď mi podpíšete všetky cédečká s Cimrmanom, tak vám uhnem.' Mal ich so sebou v kabíne, a tak som ich podpísal.“



Komplet Zdeněk Svěrák – Skoro všechno, korý vychádza 26. marca, je rozdelený na tri albumy. Prvé dve CD zhromažďujú poviedky, ktoré v priebehu rokov publikoval v knižnej podobe a potom ich sám načítal. Tri zo Svěrákových poviedok čítajú tiež Dana Kolářová a Libuše Šafránková. Tretie CD prináša tvorbu, ktorú venoval deťom. Rozprávky, pesničky a 'operky', často v spolupráci s Jaroslavom Uhlířom, v ktorých sa predstavujú desiatky skvelých interpretov.



Svěrák k svojej tvorbe pre deti uviedol: „Pre deti som sa rozhodol písať s pocitom, že nie som zrelý na to, aby som dospelým čitateľom mal čo povedať. Prvou knižkou či skôr útlym zošitom sa stal poučný príbeh Proč malíři nestačí plnovous. Neskôr mi pri písaní pre deti pomohla skutočnosť, že som sa stal otcom a moje dve deti vyžadovali na noc takzvané rozprávanie z hlavy. Vedel som, čo ich baví a pri čom sa nudia.“