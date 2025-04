Združenie organizuje celoslovenskú fotosúťaž Sakury na Slovensku 2025

Bratislava 18. apríla (TASR) - Občianske združenie (OZ) Klub dobrej fotografie (KDF) organizuje celoslovenskú fotosúťaž Sakury na Slovensku 2025. Prihlásiť sa je možné do 30. apríla, účasť je bezplatná. Súťaž je súčasťou Festivalu sakúr a umenia. TASR o tom informoval predseda OZ Rudolf Baranovič.



„Cieľom súťaže je sprostredkovať krásu japonskej čerešne pílkatej tak, ako kvitne v slovenských mestách, parkoch či na sídliskách - niekedy poeticky osamelo, inokedy v objatí ľudí či architektúry,“ približuje Baranovič.



Fotografie symbolizujú nielen jar, ale aj hodnoty, ktoré sakura v Japonsku predstavuje, teda prchavosť okamihu, jemnosť, jednoduchosť, ale aj vnútornú silu a krásu prírody.



Minimálne Top 15 fotografií bude vytlačených a vystavených v rámci Festivalu sakúr a umenia 2025, a to na samostatnej výstave. Minimálne Top 30 fotografií bude prezentovaných vo virtuálnej galérii Sakura 2025. Klub dobrej fotografie zároveň plánuje predstaviť vybrané fotografie aj na Expo 2025 v japonskej Osake ako most medzi kultúrami.



Kvety čerešne pílkatej sa pod menom sakura považujú v Japonsku za symbol krásy a príchodu jari. Krehký tvar a jemná farba kvetov sakury odrážajú typickú japonskú záľubu v jednoduchosti a čistote. Keďže kvety kvitnú len veľmi krátko a rýchlo opadajú, sakura je tiež symbolom pominuteľnej krásy, a tým aj krátkosti a pominuteľnosti života. Väčšina bratislavských sakúr je darom Japonského veľvyslanectva v SR.



Podmienky súťaže sú zverejnené na webovej stránke www.kdf.sk.