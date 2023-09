Združenie Zachráňme hrady predloží petíciu za systematickú obnovu

Bratislava 25. septembra (TASR) – Združenie Zachráňme hrady predloží na najbližšie rokovanie vlády petíciu za systematické financovanie obnovy národných kultúrnych pamiatok (NKP) na Slovensku. Petícia, ktorú podľa iniciátorov počas dvoch mesiacov podpísalo vyše 17.000 ľudí, žiada tiež reštart programu obnovy hradov s pomocou nezamestnaných.



"Cieľom je, aby téma financovania obnovy kultúrnych pamiatok nebola na úplnom chvoste záujmu predstaviteľov tohto štátu a politických strán," priblížil iniciatívu Ratibor Mazúr, predseda petičného výboru a zároveň predseda združenia Zachráňme hrady, ktoré zastupuje 34 občianskych združení, venujúcich sa záchrane hradných ruín a sakrálnych stavieb.



Projekt Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva fungoval od roku 2011 do roku 2020, kombinoval dotačné zdroje ministerstva kultúry (MK) a ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR), ktoré refundovalo mzdu a odvody zapojených nezamestnaných. "Projekt zamestnával ročne viac ako 600 sociálne najzraniteľnejších ľudí, dlhodobo nezamestnaných a vykonaná bola práca v mnohonásobne vyšších hodnotách," upozornil Mazúr.



V roku 2021 však projekt vo svojej pôvodnej podobe skončil, keďže rezort práce oznámil, že nemá na pokračovanie disponibilné zdroje. Aspoň čiastočnú kontinuitu sa snažilo riešiť ministerstvo kultúry dotáciami z vlastných zdrojov. "Výrazne sa zmenšil objem a finančná efektivita prác pri záchrane národných kultúrnych pamiatok," skonštatoval Mazúr. V roku 2022 spustili MK a ministerstvo vnútra projekt, ktorý sa zameral pri obnove hradov na podporu zamestnanosti ľudí z marginalizovaných rómskych komunít. V tomto roku sa však aj tento program končí a akékoľvek pokračovanie nie je zo strany rezortov avizované.



Združenie upozorňuje, že nielen prostredníctvom spomínaných programov, ale i z celkového pohľadu je systém finančnej podpory obnovy kultúrnych pamiatok zo strany štátu absolútne nedostatočný. V petícii preto žiada zabezpečenie systematického financovania a výrazné navýšenie alokácie na obnovu pamiatok, takisto pokračovanie a zvýšenie podpory občianskym združeniam, zachraňujúcim kultúrne dedičstvo SR. Rezorty kultúry a práce žiadajú signatári o obnovenie projektu Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva od roku 2024, a to s upravenými podmienkami, ktoré umožnia celoročné zamestnanie pracovníkov v tomto projekte.