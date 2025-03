Zvolen 13. marca (TASR) - Železničnú stanicu vo Zvolene vyhlásili za národnú kultúrnu pamiatku (NKP). Pamiatkový úrad SR prihliadal na jej význam v skupine dopravno-železničných stavieb, ktoré postavili v povojnovom období. TASR o tom informovala riaditeľka odboru komunikácie Ministerstva kultúry SR Petra Bačinská.



Dodala, že hodnotili aj architektonicko-konštrukčné riešenie podľa návrhu zvolenského rodáka, architekta Jozefa Lacka. Zachovaný je pôvodný koncept modernej výpravnej budovy prepojenej podzemnými chodbami s nástupišťami. Bolo to s dôrazom na využitie úžitkovej plochy pre verejnosť, administratívnu časť a zázemie stanice. Budovali ju prevažne s použitím architektonického prejavu, vtedy oficiálneho stavebného slohu - socialistického realizmu.



Ako ďalej uviedla, podnet na vyhlásenie stanice za kultúrnu pamiatku podalo v roku 2020 občianske združenie Spolok priateľov architektúry Zvolena. V tom čase už však objekt rekonštruovali. "Preto s vyhodnotením pamiatkových hodnôt a konečným stanoviskom, či objekt bude spĺňať kritéria pre vyhlásenie za NKP, pamiatkový úrad počkal do ukončenia rekonštrukcie," vysvetlila. Napriek niektorým stavebným zásahom a úpravám však neskôr konštatovali, že pôvodné riešenie zostalo zachované a objekt vykazuje pamiatkové hodnoty.



Nehnuteľnosť zapísaná ako národná kultúrna pamiatka má preto sprísnený režim. "Ku každému zásahu si musí vlastník vyžiadať rozhodnutie príslušného krajského pamiatkového úradu," zdôraznila Bačinská. Vlastník pamiatky má podľa nej právo na bezplatnú odbornú a metodickú pomoc pri jej ochrane zo strany krajského pamiatkového úradu. "To je vhodné využiť aj pri ďalšom narábaní s objektom výpravnej budovy vo Zvolene," spomenula s tým, že dbať treba na priebežnú údržbu jej hodnotných prvkov. Zanedbanie môže poškodiť hodnoty objektu.



Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) pamiatkový úrad o začatí konania, ktoré sa týkalo vyhlásenia zvolenskej stanice za národnú kultúrnu pamiatku, oboznámil. Uviedla to hovorkyňa ŽSR Petra Lániková s tým, že v liste ich upozornili na povinnosti, ktoré im zo zákona vyplývajú. Následne pamiatkový úrad vydal rozhodnutie, neskôr vypracoval oznámenie o zápise do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu.