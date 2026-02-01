< sekcia Kultúra
Ženský spevácky zbor Belius z Očovej oslávil 15. výročie vzniku
Zbor nesie meno rodáka z Očovej, Mateja Bela Funtíka.
Autor TASR
Očová 1. februára (TASR) - Ženský spevácky zbor Belius z Očovej vo Zvolenskom okrese oslávil 15. výročie vzniku. Tvorí ho takmer 40 speváčok a medzi jeho najväčšie úspechy patria súťaže v Španielsku a Taliansku. TASR o tom informovala umelecká vedúca zboru Oľga Bystrianska.
Zbor nesie meno rodáka z Očovej, Mateja Bela Funtíka. Interpretuje skladby rôznych žánrov, sakrálne diela, svetskú tvorbu, zborové úpravy ľudových piesní a gospelov. Fungovať začal v roku 2010. „Volali ma do Očovej, aby som dirigovala ženy. Predtým boli súčasťou kostolného zboru a chceli pokračovať ďalej,“ objasnila. Najskôr ich bolo 15, postupne však pribúdali ďalšie a v roku 2013 sa Belius osamostatnil. Prvýkrát sa predstavil na medzinárodnej súťaži v Bratislave, kde získal zlato.
Speváčka Anna Krnáčová z Detvy povedala, že vlani sa zúčastnili na medzinárodnej súťaži zborového spevu v Ríme. Boli jediní zo Slovenska a predstavilo sa 15 zborov. „Zlaté pásma sme získali v dvoch kategóriách, za sakrálne i za folklórne súťažné skladby,“ spresnila s tým, že špeciálnu cenu poroty dostali aj za ľudovú choreografiu.
Úspechom zboru bolo v roku 2019 aj druhé miesto na medzinárodnej súťaži v Španielsku. „Zaujal ich náš folklór spracovaný v zborovom stvárnení. Vždy, keď s ním vycestujeme, tak to publikum zaujíma,“ podotkla Bystrianska.
V tomto roku Belius vystúpi pri príležitosti 250. výročia založenia biskupstva v Badíne. Pripravujú sa aj na benefičný koncert v Banskej Štiavnici. Ďalej to budú veľkonočné podujatia. „Na jeseň plánujeme nahrávať v Sampore, kde je nový organ. Urobiť by sme chceli nahrávku slovenských ľudových piesní,“ konštatovala. Cieľom je pripraviť sa aj na olympiádu zborového spevu, ktorá by mala byť o dva až tri roky.
V súčasnosti sú v zbore ženy z rôznych miest a obcí Banskobystrického kraja. Súčasťou tak môžu byť záujemkyne z okolia, nielen z Očovej. Konkurzy mávajú podľa potreby. „Adeptky musia zvládnuť intonáciu, rytmus a pre choreografie je dôležitý aj pohyb,“ doplnila. Pri príležitosti 15. výročia vzniku pripravil Belius koncerty vo Zvolene, v Lučenci a Očovej.
