Diela výtvarníkov vystavili v Žiline na mieste testovania

Žilina 5. marca (TASR) – Diela viac ako 50 popredných slovenských a českých výtvarníkov prezentuje výstava v centre na Poštovej ulici v Žiline, ktoré je miestom pravidelného testovania na ochorenie COVID-19. Podľa organizátorov zo žilinskej Galérie Genius loci je to jediná možnosť, ako počas lockdownu dostať umenie priamo k ľuďom.



Výstavu československého súčasného umenia sa im podarilo zrealizovať po trojmesačnej príprave. "Na kľúč zorganizovali toto podujatie a namiešali výborný koktail umenia. Pre mňa ako mladú výtvarníčku to bola veľká výzva a pocta pracovať s dielami významných výtvarníkov. Predsa, keď ľudia nemôžu ísť za umením, umenie prišlo za nimi," povedala galeristka Lucia Brezovská.



"Z množstva zvučných mien je to napríklad Jana Brisudová, Michael Rittstein, Róbert Brun, Peter Cvik, Lubomít Typlt, Kateřina Šedá, Pasta Oner, Ladislav Černý, Viktor Frešo, Martin Matoušek, Josef Velčovský, Jan Padyšák, Stano Lajda, Lucia Rubeljová a Josef Duchan," doplnila Brezovská.



Verejnosť si bude môcť pozrieť diela aj na internete a kúpiť si ich v aukcii. "Toto je možnosť ako pomôcť výtvarníkom počas koronakrízy," podotkol Patrik Groma z Galérie Genius loci.



Výstava potrvá takmer dva mesiace. "Všetci sa tešíme, že sa nám podaril projekt s presahom do Českej republiky. Naše sny sa menia na skutočnosť a nekončia sa. Na jeseň totiž pripravujeme pokračovanie výstavy," dodal za organizátorov Patrik Martaus.