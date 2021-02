Žilina vloží do výberu Európskeho hlavného mesta kultúry 220 000 eur

Žilina 25. februára (TASR) – Mesto Žilina vloží do Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Malá Fatra mimoriadny vklad vo výške 220.000 eur na prípravu prihlášky do druhého kola výberu Európskeho hlavného mesta kultúry 2026. Poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Žiline schválili vklad na štvrtkovom rokovaní prostredníctvom videokonferencie.



Mesto Žilina sa uchádza o titul EHMK 2026 s partnerskými mestami Bielsko-Biala v Poľsku a Frýdek-Místek v Českej republike pod názvom Žilina Beskydy 2026. Hlavným sloganom kandidatúry je Okno príležitostí. "Termín, ktorý vznikol vo vedeckom prostredí letov do vesmíru a označoval optimálny časový úsek na štart vesmírnej rakety. Pre kandidatúru Žiliny vyjadruje Okno príležitostí optimálnu chvíľu, ako využiť príležitosť redefinovať vlastný príbeh a priniesť pozitívnu zmenu a vyššiu kvalitu života v meste, ale aj nájsť novú centralitu pre celý región," vysvetlil hovorca mesta Žilina Vladimír Miškovčík.



Žilina postúpila do druhého kola súťaže s mestami Nitra a Trenčín. "V druhom kole sa od kandidátov očakáva, že ďalej rozvinú pripravovaný program, prehĺbia svoju stratégiu a zlepšia konkrétne oblasti kandidatúry. Druhú, detailnejšiu prihlášku predložia v auguste 2021. Následne porota navštívi kandidátske mestá a celý proces zavŕši záverečná prezentácia všetkých miest pred porotou. Víťaz titulu EHMK 2026 za Slovensko bude známy do konca roka 2021," vysvetlil hovorca mesta.