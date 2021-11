Mladí autori sa stretli v Žiline na festivale dramatickej tvorivosti

Žilina 6. novembra (TASR) – Autorom divadelných hier alebo literárnych textov určených na javiskové spracovanie sa v sobotu v Žiline venovali lektori na festivale dramatickej tvorivosti mladých DRAMA-TVOR. Podľa metodičky Krajského kultúrneho strediska (KrKS) v Žiline Viktórie Svetkovskej pre nich organizátori pripravili vzdelávacie i praktické aktivity.



Úvodná časť festivalu bola podľa pedagóga, režiséra a herca Vladimíra Moresa o prvých dotykoch s divadlom a písanou formou drámy. "O tom, čo je téma, konflikt, napätie, vzťah, charakter. Účastníčky festivalu zároveň robili kratučký dialóg alebo monológ na určitú tému. Potom som sa im snažil ukázať cestu písania divadelných textov v dialógoch. Bolo to pre mňa kreatívnejšie a zaujímavejšie ako práce, ktoré zaslali," povedal Mores.



Pedagóg a divadelník Andrej Opálený podotkol, že ďalšia časť festivalu bola skôr pohybová. "Autori mali možnosť tvoriť dramatický dialóg alebo monológ. Ide v podstate o to, aby si uvedomili, že píšu pre divadlo. A keď sa ich text dostane na scénu, režisér pracuje s viacerými prvkami, ako je herec, zvuk, hudba, osvetlenie. Je veľmi dobre, keď autor vie, že to ide na javisko a čo všetko si môže dovoliť. A čo všetko by mal ponúknuť režisérovi, scénografovi, dramaturgovi, aby jeho hra bola úspešná," doplnil.



Festival DRAMA-TVOR zorganizovalo KrKS v Žiline v spolupráci s divadelným združením Art VAMO. Z verejných zdrojov ho podporili Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj.