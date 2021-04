V Považskej galérii uvedú reinštaláciu výstavy SNG Generácia 909,76

Žilina 28. apríla (TASR) – Ikonické diela slovenského výtvarného umenia z prvej polovice 20. storočia predstaví na pôde Považskej galérie umenia (PGU) v Žiline výstava Generácia 909,76 – Druhá vlna slovenskej moderny. Reinštaláciu výstavy Slovenskej národnej galérie (SNG) z roku 2020 Generácia 909,76 – Výstava, pojem, interpretácia doplnenú dielami zo zbierok v správe PGU sprístupnia 7. mája. TASR o tom informovala galerijná pedagogička PGU Veronika Kubišová.



"Ojedinelosť výstavy spočíva najmä v sprostredkovaní množstva ťažiskových diel výtvarného umenia 20. storočia pre diváka zo Žiliny a jej okolia, no i pre návštevníka mesta. A to prostredníctvom kompaktnej výstavy, ktorá obsahom - približne 140 diel, z toho 107 zo zbierky SNG - sa v priestoroch PGU doteraz nikdy uskutočnila," uviedla Kubišová.



Doplnila, že vystavené diela tematicky a žánrovo spadajú do okruhov, ako zátišie, portrét, figurálna kompozícia, krajina. "Sú tiež zobrazeniami prostredia najmä mestského človeka a veľká časť z nich v sebe nesie aj výrazný sociálny rozmer – sú reakciami na druhú svetovú vojnu a jej dosah na život civilného jedinca," dodala galerijná pedagogička PGU.



"Pojem Generácia 909 do nášho prostredia uviedol Karol Vaculík, historik umenia a riaditeľ SNG v rokoch 1952 až 1970, výstavou Generácia 1909 - Svedomie doby (1964). Vaculíkova koncepcia mala niekoľko cieľov. Vrátiť do dejín umenia tvorbu generácie, ktorej diela nekonvenovali estetike socialistického realizmu. Tvorivo zasiahnuť do príbehu dejín slovenského umenia novým 'izmom' a zhodnotiť aj netendenčné nákupy do zbierok SNG," pripomenula Kubišová.



Súčasťou výstavy v PGU budú aj materiály, ktoré ponúknu pohľad na súdobú architektúru, najmä funkcionalistické verejné stavby v 30. a 40. rokoch 20. storočia. "Ale tiež unikátne dobové videodokumenty, týkajúce sa spoločenského a kultúrneho života obyvateľov Žiliny, ktoré sprostredkovalo Považské múzeum v Žiline a ďalší individuálni partneri," dodala galerijná pedagogička PGU.



Výstava Generácia 909,76 – Druhá vlna slovenskej moderny bude v PGU v Žiline sprístupnená do 22. augusta.