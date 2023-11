Výstava Vianočné tajomstvo v Žiline priblíži zbierku Považského múzea

Žilina 28. novembra (TASR) - Zbierkové predmety z historického, etnologického a drotárskeho fondu Považského múzea v Žiline prezentuje výstava Vianočné tajomstvo, ktorú sprístupnili v kaplnke Budatínskeho hradu. TASR o tom informovala hovorkyňa múzea Magdaléna Lacková.



Podotkla, že na výstave sa návštevníci prenesú do čias, keď sa ešte posielali pohľadnice, zdobenie stromčeka bolo kreatívnou činnosťou a betlehem umocňoval prežívanie vianočného obdobia.



Na pohľadniciach z minulého storočia ponúka výstava prierez vianočnými motívmi. "Napriek šťastnej atmosfére sme do nej zahrnuli malú pripomienku najhorších chvíľ dejín ľudstva. Ide o vianočnú pohľadnicu z prvej svetovej vojny a odznak v tvare vetvičky, ktorý slúžil ako symbol Vianoc. Príbuzní vložili odznak do vianočných balíčkov a poslali na bojisko. Vojaci ho nosili na uniforme, aby zažívali aspoň kúsok vianočnej atmosféry v ťažkých bojových časoch," priblížila historička múzea Dominika Hlobíková.



Vianočné ozdoby rôznorodých materiálov a tvarov pripomenú podľa Lackovej zdobenie vianočného stromčeka, ktoré vždy patrilo k jednej z najkrajších tradícií. "Pri vytváraní ozdôb boli ľudia veľmi tvoriví. Spočiatku používali prírodné materiály, ako napríklad ovocie, orechy, slamu či šúpolie. Neskôr pribudli sladkosti, papierové, sklenené alebo plastové ozdoby," pripomenula.



Súčasťou výstavy sú aj betlehemy v najrozličnejších podobách. "Postavy sa postupne zmenšovali od životnej veľkosti až k malým soškám. Dôvodom bol prechod od kostolných betlehemov k betlehemom v domácnosti. Osobitným druhom boli prenosné betlehemy, ktoré sa využívali pri obchôdzkach. Na ich výrobu sa často používalo drevo, sadra a papier. K najzaujímavejším patrí betlehem vo forme drevenej kaplnky s rozkladacími krídlami, ktorý nosili koledníci. Drevené postavy sú umiestnené na krídlach betlehemu, Ježiško v jasliach sa nachádza vo vnútri kaplnky," doplnila etnologička múzea Adriana Bárdyová.



Výstava Vianočné tajomstvo je prístupná v kaplnke Budatínskeho hradu v Žiline do 4. februára 2024. Vstup je zdarma.