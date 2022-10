Životnú cestu M. Žbirku mapuje výstava Roky a dni v Národnom múzeu

Praha 19. októbra (TASR) – Historická budova Národného múzea v Prahe ponúkne od 20. októbra fanúšikom českého a slovenského popu aj návštevníkom výstavu Miro Žbirka: Roky a dni. Názov dostala podľa jedného z albumov. Celkom 28 panelov ponúka do konca roka návrat do doby, keď sa na lavičke na Račianskom mýte začala kariéra legendárneho speváka, skladateľa a gitaristu, ktorá trvala viac ako 50 rokov a skončila sa nečakane v novembri minulého roka Mekyho odchodom do muzikantského neba.



Návštevníci výstavy si môžu prehliadnuť veci a relikvie z jeho osobného aj profesijného života, sú medzi nimi gramofón z mladosti, magnetofón Sonet Duo, oblečenie, kožená bunda, tenisky, ktoré nosil k obleku, či typické okuliare. Ponúkne formou videoklipov a dokumentov prierez jeho tvorbou, ktoré si záujemca bude môcť vypočuť cez slúchadlá. K tomu bohatý obrazový materiál, dodnes nezverejnené fotografie, plagáty z koncertov, single, CD aj LP platne, ktoré vyšli u nás i v zahraničí.



Medzi exponátmi nechýba Zlatý slávik za rok 1982 či soška Anděla Českej akadémie populárnej hudby za Double Album. Nechýbajú Mekyho gitary, špecialitou bude elektrické piano, na ktorom spevák skladal piesne a odohral aj poslednú koncertnú šnúru. Návštevníci si budú môcť na tomto klávesovom nástroji aj zahrať. Nechýba ani LP Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band skupiny Beatles, na ktorom má venovanie od Paula McCartneyho z pražského koncertu v roku 2004.



Námet a scenár výstavy spracovala manželka Katarína Žbirková. Z tohto vyplynula aj otázka, aké boli jej roky a dni so Žbirkom. "Dve tretiny výstavy sú moje roky a dni. Začiatočné panely sú bezo mňa. Keď sa nato pozerám, mám pocit, že sa vraciam v čase. Ale je to až do súčasnosti, tak sa musíme pozerať aj dopredu. S architektmi sme si povedali, že niektoré veci tam musia byť. Jednak som prechádzala svoju kanceláriu, ktorá sa stala skôr takým zhromaždiskom Mekyho vecí. Prešla som aj našu vilu, ale zároveň som vyzvala fanúšikov na sociálnych sieťach a oni mi tiež posielali všelijaké svoje predmety, o ktorých som nevedela, že vôbec existujú," povedala počas vernisáže pre TASR Žbirková.