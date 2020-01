Zlaté glóbusy ocenili vojnový film "1917"

Los Angeles 6. januára (TASR) - Vojnový veľkofilm "1917" šokoval v nedeľu prítomných na slávnostnom odovzdávaní cien Zlatý glóbus, keď získal hlavnú cenu ako najlepší dramatický film. Snímku "Vtedy v Hollywoode" režiséra Quentina Tarantina ocenili ako najlepšiu v kategórii komediálny alebo muzikálový film. Obe diela tak posilnili svoje šance na budúcomesačných Oscaroch.



Ceny 77. ročníka Zlatých glóbusov sa odovzdávali v hoteli Beverly Hilton v kalifornskom meste Beverly Hills. Filmové a televízne ocenenia vo vyše 20 kategóriách každoročne udeľuje Hollywoodska asociácia zahraničných novinárov (HFPA).



Snímka "Vtedy v Hollywoode" je poctou tejto mekke filmu a obdobiu 60. rokoch 20. storočia. Snímka dostala najviac cien - celkovo tri. Vychvaľovanej ságe zo zločineckého prostredia režiséra Martina Scorseseho "Ír" (Irishman) sa neušla žiadna cena.



Zlaté glóbusy sú prvým dôležitým udeľovaním cien v roku a o vyše mesiaca príde ďalšia slávnosť, odovzdávanie Oscarov, teda cien americkej Akadémie filmových umení a vied.



"1917", víťaz v kategórii najlepší dramatický film, sleduje dvoch britských vojakov v zákopoch počas prvej svetovej vojny. Snímka pôsobí ako jeden plynulý, dvojhodinový záber.



"Panebože, to je veľké prekvapenie," povedal ohromený filmár Sam Mendes, ktorý v silne zastúpenej kategórii najlepší režisér dramatického filmu porazil Scorseseho či Tarantina.



Tarantino dostal cenu za najlepší scenár a Brad Pitt si domov odniesol cenu Najlepší herec vo vedľajšej úlohe za stvárnenie kaskadéra verného svojmu hercovi (v podaní Leonarda Di Capria).



Joaquin Phoenix si upevnil postavenie favorita na Oscara, keď získal cenu za snímku "Joker" ako najlepší herec v dramatickom filme.



Phoenix, tak ako niekoľko ďalších hviezd, venoval svoj príhovor téme klimatických zmien a austrálskych lesných požiarov. Pokračoval dovtedy, kým ho producenti galavečera neprehlušili hudbou.



Renée Zellwegerová si takisto vylepšila šance na Oscara, pretože tak ako sa očakávalo, udelili jej Zlatý glóbus v kategórii najlepšia herečka v dramatickom (životopisnom) filme "Judy". Stvárnila hereckú legendu Judy Garlandovú v jej neskorších rokoch.



Juhokórejská čierna komédia "Parazit", o priepasti medzi bohatými a chudobnými, podľa očakávania získala cenu Zlatý glóbus v kategórii najlepší cudzojazyčný film.



Film režiséra Pong Čung-hoa zvíťazil nad ostatnými nominovanými snímkami v tejto kategórii. Súperil s francúzskymi Bedármi, s filmom Bolesť a sláva španielskeho režiséra Pedra Almodóvara, s čínsko-americkou rodinnou komediálnou drámou The Farewell a francúzskou snímkou "Portrét ženy v plameňoch" (Portrait of a Lady on Fire), uviedla agentúra AFP.



Awkwafina sa stala prvou herečkou ázijského pôvodu, ktorej udelili cenu "najlepšia herečka v komediálnom filme", a to za snímku "The Farewell".