Zlaté Štúrovo pero získal časopis Rozhľad gymnazistov z P. Bystrice

Zvolen 20. apríla (TASR) - Hlavným mestom stredoškolskej žurnalistiky je Považská Bystrica, ktorej Gymnázium na Školskej ulici získalo aj po roku za svoj časopis Rozhľad Zlaté Štúrovo pero. Je to najvyššie ocenenie celoslovenskej novinárskej súťaže stredoškolákov a vysokoškolákov Štúrovo pero, ktorá v tomto roku oslavuje už 30 rokov. Jej slávnostné vyhodnotenie sa konalo v sobotu v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra (KKĽŠ) vo Zvolene, ktorá je hlavným organizátorom.



Štúrovo pero od svojho vzniku podporuje a rozvíja novinárske nadanie študentov stredných a vysokých škôl na Slovensku. Umožňuje im prezentovať školské časopisy a novinárske príspevky, napomáha k rozširovaniu poznatkov o žurnalistike a žurnalistických žánroch.



Do tohto ročníka sa prihlásilo 57 stredoškolských a 18 vysokoškolských časopisov a 21 online projektov. O Cenu Nadácie Slovenskej sporiteľne za rubriky napomáhajúce zvyšovaniu finančnej gramotnosti na stredných školách sa uchádzalo 13 stredoškolských časopisov.



"Od prvého ročníka zabezpečujeme organizačno-technickú stránku podujatia. Do súťaže sa zapája množstvo študentov z celého Slovenska a my robíme všetko pre to, aby sa tu cítili dobre a mali čo najlepšie podmienky na prácu v jednotlivých kategóriách. Súčasťou dvojdňového programu sú hodnotiace semináre a diskusie so zaujímavými ľuďmi i s porotcami, ktorí im poskytnú dobré rady," konštatovala pre TASR riaditeľka KKĽŠ Milota Torňošová.



Ako dodala, spätné väzby od študentov, ktorí o vyhodnotení píšu v časopisoch alebo príspevkoch na weboch, svedčia o tom, že sa to KKĽŠ darí. Štúrovo pero je o podpore mladých nadaných novinárov.



Podľa odbornej poroty študenti popri spravodajstve a publicistike zvládnu aj analytickejšie žánre. Pripravujú vo svojich školách sociologické prieskumy či prinášajú pre rovesníkov dôležité témy, ktoré vedia rozobrať z viacerých uhlov. Ich témy sa týkajú školstva, politiky, vlani to boli najmä parlamentné voľby a simulované voľby na stredných školách alebo agresia Ruska proti Ukrajine. Výrazne stúpla aj téma duševného zdravia.



Za 30 rokov sa Štúrovo pero stalo najprestížnejšou súťažou svojho druhu na Slovensku. Vzniklo zlúčením dvoch projektov, zvolenskej celoslovenskej súťaže mladých žurnalistov a súťaže stredoškolských časopisov.



Ako zhodnotila Torňošová, za tri desiatky rokov sa do súťaže zapojilo viac ako 2000 školských časopisov, 2000 mladých novinárov a 120 online projektov - blogy, online časopisy, podcasty, instagramy, školské televízie a podobne. Každoročne sa na vyhodnotení vo Zvolene zúčastní okolo 200 študentov.