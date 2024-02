Zlatého medveďa za najlepší film udelili dokumentu Dahomey

Berlín 24. februára (TASR) - Dokumentárna snímka Dahomey francúzsko-senegalskej režisérky Mati Diopovej získala v sobotu Zlatého medveďa za najlepší film 74. ročníka filmového festivalu Berlinale v nemeckej metropole. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a AFP.



Víťazný film skúma otázky súvisiace s vrátením ulúpených umeleckých pokladov z Európy do Afriky. Konkrétne sprevádza cestu 26 sôch z Francúzska do krajiny pôvodu, bývalého kráľovstva Dahomey na území dnešného Beninu. Experimentálny dokument, ktorý zaujme poetickými pasážami, bol jedným z 20 filmov v hlavnej súťaži.



Veľká cena poroty tento rok putovala do Južnej Kórey. Porota ocenila svojráznu komornú hru Yeohaengjaui pilyo (A Traveler's Needs – Potreby cestujúceho) režiséra Hong Sang-sua s Isabelle Huppertovou v hlavnej úlohe.



Strieborného medveďa za najlepší herecký výkon v hlavnej úlohe dostal rumunsko-americký herec Sebastian Stan za rolu v tragikomédii A Different Man.



Ocenenie za najlepšiu réžiu získal Nelson Carlos De Los Santos Arias z Dominkánskej republiky za experimentálny film Pepe o mŕtvom hrochovi v Kolumbii.



Ďalšieho strieborného medveďa, za najlepší výkon vo vedľajšej úlohe, dostala britská herečka Emily Watsonová, ktorá stvárnila krutú matku predstavenú v írsko-belgickej dráme Small Things Like These.



Medzi ďalších ocenených patria rakúsky kameraman Martin Gschlacht za výnimočný umelecký výkon v hororovej historickej dráme Des Teufels Bad a nemecký tvorca Matthias Glasner za scenár k poloautobiografickej tragikomédii Sterben. Cenu poroty dostala aj francúzska sci-fi paródia L'Empire, ktorá zasadila intergalaktický boj dobra a zla do francúzskej rybárskej dediny.



Víťazov v jednotlivých kategóriách oznámila počas galavečera sedemčlenná porota, ktorú viedla kensko-mexická herečka a držiteľka Oscara Lupita Nyong'o.



Berlinale patrí spolu s medzinárodnými filmovými festivalmi vo francúzskom Cannes a talianskych Benátkach k najprestížnejším podujatiam svojho druhu. Tento rok na ňom počas 11 dní uviedli takmer 240 nových filmov z celého sveta.



Čestným Zlatým medveďom za celoživotný prínos už tento týždeň ocenili amerického režiséra Martina Scorseseho.



Minulý rok si Zlatého medveďa odniesol tiež dokumentárny film – snímka Na lodi Adamant francúzskeho režiséra Nicolasa Philiberta o riečnom dennom centre pre seniorov trpiacich duševnými poruchami.