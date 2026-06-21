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Zlatú kameru 32. ročníka IFF Art Film v Košiciach získal Peter Dubecký
Cesta k dnešnej podobe SFÚ sa začínala podľa neho v ťažkých podmienkach.
Autor TASR
Košice 21. júna (TASR) - Zlatú kameru 32. ročníka Medzinárodného filmového festivalu (IFF) Art Film Košice, ktorú od roku 2001 udeľujú za výrazný prínos do oblasti kinematografie, si prevzal v piatok (19. 6.) v Kunsthalle generálny riaditeľ Slovenského filmového ústavu (SFÚ) Peter Dubecký. Cenu, ktorú mu na otváracom ceremoniáli odovzdal český režisér Fero Fenič, vníma kolektívne.
„Naozaj veľmi ďakujem Art Filmu nielen za to, že si na mňa spomenul a dal mi takéto neuveriteľné ocenenie. Zlatú kameru vnímam ako ocenenie filmového ústavu samotného a hlavne aj všetkých mojich kolegov, ktorým aj touto cestou ďakujem za to, že tú robotu robia,“ uviedol Dubecký.
Cesta k dnešnej podobe SFÚ sa začínala podľa neho v ťažkých podmienkach. Vyrástol však z neho projekt systematickej záchrany a obnovy audiovizuálneho dedičstva, ktorý beží od roku 2006. V roku 2013 sa SFÚ stal súčasťou európskeho projektu, vďaka ktorému vybudoval digitalizačné pracoviská.
„Diváci dnes vidia výsledok aj vo verejnoprávnych a v súkromných televíziách. Vysielajú sa už zdigitalizované filmy po obnove, v štandarde porovnateľnom s vyspelou Európou,“ skonštatoval Dubecký. Projekt obnovy je vládou schválený do roku 2034 a aktuálny stav je podľa neho približne 80 percent pri hraných filmoch a 60 percent v celom projekte. Animované filmy sú urobené kompletne, dokumentárne aj objednávkové filmy postupne pokračujú.
Súčasťou misie SFÚ je aj fyzická distribúcia slovenských filmov v nosičovej edícii - od 40. až po 80. roky. Z knižných edícií Dubecký vyzdvihol prípravu druhého dielu monumentálnych Dejín slovenskej kinematografie v spolupráci s profesorom Václavom Macekom, pokrývajúceho obdobie od roku 1970.
Význam festivalov ako IFF Art Film v dnešnej krajine slovenskej audiovízie považuje Dubecký za zásadný. „Robiť festival je dnes mimoriadne ťažké. Podpora z verejných zdrojov je vždy kolísavá a nepredvídateľná. Košice sú však na organizáciu festivalu skvelé. V digitálnej dobe nájdete veľa filmov online, ale veľa zásadných umeleckých titulov nie. Ak niekto naozaj ide po konkrétnom filme alebo režisérovi, má šancu ho vidieť na festivale,“ zdôraznil.
Tridsiaty druhý ročník Art Film Košice pokračuje do štvrtka 25. júna. Kompletný program festivalu nájdu návštevníci na stránke aff.cinepass.sk.
„Naozaj veľmi ďakujem Art Filmu nielen za to, že si na mňa spomenul a dal mi takéto neuveriteľné ocenenie. Zlatú kameru vnímam ako ocenenie filmového ústavu samotného a hlavne aj všetkých mojich kolegov, ktorým aj touto cestou ďakujem za to, že tú robotu robia,“ uviedol Dubecký.
Cesta k dnešnej podobe SFÚ sa začínala podľa neho v ťažkých podmienkach. Vyrástol však z neho projekt systematickej záchrany a obnovy audiovizuálneho dedičstva, ktorý beží od roku 2006. V roku 2013 sa SFÚ stal súčasťou európskeho projektu, vďaka ktorému vybudoval digitalizačné pracoviská.
„Diváci dnes vidia výsledok aj vo verejnoprávnych a v súkromných televíziách. Vysielajú sa už zdigitalizované filmy po obnove, v štandarde porovnateľnom s vyspelou Európou,“ skonštatoval Dubecký. Projekt obnovy je vládou schválený do roku 2034 a aktuálny stav je podľa neho približne 80 percent pri hraných filmoch a 60 percent v celom projekte. Animované filmy sú urobené kompletne, dokumentárne aj objednávkové filmy postupne pokračujú.
Súčasťou misie SFÚ je aj fyzická distribúcia slovenských filmov v nosičovej edícii - od 40. až po 80. roky. Z knižných edícií Dubecký vyzdvihol prípravu druhého dielu monumentálnych Dejín slovenskej kinematografie v spolupráci s profesorom Václavom Macekom, pokrývajúceho obdobie od roku 1970.
Význam festivalov ako IFF Art Film v dnešnej krajine slovenskej audiovízie považuje Dubecký za zásadný. „Robiť festival je dnes mimoriadne ťažké. Podpora z verejných zdrojov je vždy kolísavá a nepredvídateľná. Košice sú však na organizáciu festivalu skvelé. V digitálnej dobe nájdete veľa filmov online, ale veľa zásadných umeleckých titulov nie. Ak niekto naozaj ide po konkrétnom filme alebo režisérovi, má šancu ho vidieť na festivale,“ zdôraznil.
Tridsiaty druhý ročník Art Film Košice pokračuje do štvrtka 25. júna. Kompletný program festivalu nájdu návštevníci na stránke aff.cinepass.sk.