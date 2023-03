Zlatú malinu za najhorší film získala životopisná dráma Blondínka

Los Angeles 11. marca (TASR) - Filmovú "anticenu" Zlatá malina za najhorší film získala v sobotu životopisná dráma inšpirovaná životom americkej herečky Marilyn Monroe s názvom Blondínka. Organizátori tento rok zároveň udelili prvýkrát Zlatú malinu aj sami sebe. TASR o tom informuje podľa správy televízie CNN.



Film Blondínka si odniesol celkovo dve anticeny - za najhorší film a najhorší filmový scenár, ktorého autorom je filmový režisér Andrew Dominik.



"Ďalší 'životopisný film' - mizogýnna, lascívna a klamlivá Blondínka -, ktorý nehanebne zneužíva pamiatku zosnulej Marilyn Monroe," uviedli organizátori anticeny vo vyhlásení zverejnenom na ich webovej stránke.



Dve Zlaté maliny okrem toho získal aj film Morbius v hlavnej úlohe s americkým hercom Jaredom Letom, a to v kategórii najhorší herec a najhoršia herečka vo vedľajšej úlohe.



Ďalšia životopisná dráma Elvis austrálskeho režiséra Baza Luhrmana si taktiež odniesla dve anticeny, z ktorej jednu získal americký herec Tom Hanks "a jeho latexová tvár a absurdný prízvuk" za stvárnenie manažéra amerického speváka Elvisa Presleyho.



V rámci tohtoročného 43. ročníka si jednu Zlatú malinu udelili prvýkrát aj samotní organizátori za nomináciu vtedy len 12-ročnej herečky Ryan Kiery Armstrongovej. Tá bola nominovaná v kategórii najhoršia herečka za výkon vo filme Podpaľačka.



Organizátori sa za nomináciu neplnoletej herečky ospravedlnili a zmenili pravidlá tak, aby v budúcnosti nebolo možné nominovať nikoho mladšieho než 18 rokov.



"Niekedy robíte veci bez rozmýšľania. Potom ste na to upozornený a pochopíte to. Práve preto boli Zlaté Maliny aj vytvorené," uviedol spoluzakladateľ tejto filmovej anticeny John B. Wilson.



Zlaté maliny sú tradične udeľované jeden deň pred Cenami americkej filmovej akadémie - Oscarmi.