Zlatú palmu v Cannes získal film iránskeho režiséra Panahího

Cannes 24. mája (TASR) - Medzinárodná porota 78. ročníka Medzinárodného filmového festivalu v Cannes pod vedením francúzskej herečky Juliette Binocheovej udelila Zlatú palmu svetoznámemu iránskemu režisérovi Džafarovi Panahímu za tajne nakrúcaný thriller "It Was Just an Accident." Informovala o tom agentúra AFP a web denníka Le Figaro, píše TASR.



Džafar Panahí (64) patrí medzi najvýznamnejších súčasných iránskych režisérov. Získal už viacero medzinárodných filmových ocenení. V Iráne však v roku 2010 dostal 20-ročný zákaz natáčania filmov ako trest za údajnú propagandu voči vládnucemu systému. Z tohto dôvodu nemohol ani vycestovať do zahraničia. Do Cannes Panahí pricestoval po 15-ročnej pauze.



AFP pripomenula, že Panahí svoje filmy v Iráne nakrúca tajne - napr. snímka „This Is Not a Film“ vznikala vo jeho obývačke a oceňovaný film „Taxi“ sa odohráva v aute.



Aj thriller, za ktorý si odniesol prestížnu cenu tohtoročného festivalu v Cannes, nakrúcal v tajnosti: objavuje sa v ňom niekoľko ženských postáv bez šatiek na hlave, čo je v Iráne neprípustné.



Vo svojom príhovore - po poďakovaní svojej rodine a tímom - sa Panahí z Cannes obrátil na „všetkých Iráncov s rôznymi názormi v Iráne a na celom svete“ a požiadal ich, aby „odložili všetky problémy bokom“. „Najdôležitejšia je naša krajina a sloboda našej krajiny. Dosiahnime spolu ten okamih, keď sa nikto neodváži hovoriť, čo by sme si mali obliecť, čo by sme mali alebo nemali robiť.“ Na jeho slová ľudia prítomní v sále reagovali mohutným potleskom.



Ocenenie v kategórii najlepší herec si odnáša Brazílčan Wagner Moura - hviezda brazílskeho filmu „O Agente Secreto“ (Tajný agent), ktorý získal cenu aj v kategórii najlepšia réžia - získal ju režisér Kleber Mendonca Filho.



Cenu za najlepší ženský herecký výkon získala francúzska herečka Nadia Mellitiová za svoju rolu vo filme „La Petite Dernire“.



Veľkú cenu poroty (Grand prix) získal film „Valeur sentimentale“ (v origináli Affeksjonsverdi) od režiséra Joachima Triera.



Cenu poroty (Prix du Jury) si odnášajú snímky „Sirat“ od Ólivera Laxa a „Sound of Falling“ (In die Sonne schauen) od Masche Schilinskej.



Za najlepší označila porota scenár k filmu „Jeunes mres“, ktorý napísali Jean-Pierre a Luc Dardennovci.



Porota osobitne ocenila snímku „Resurrection“ (Kchuang Jie Š' Taj) od čínskeho režiséra Bi Gan.



Cenu pre najlepšieho kameramana porota udelila Hasanovi Hadimu za film „The President’s Cake“.



Kategóriu najlepší krátky film vyhral Tawfeek Barhom a jeho počin „I’m Glad You’re Dead Now“.



Cena Un Certain Regard, venovaná debutujúcim filmárom, bola udelená už v piatok, a to filmu „La misteriosa Mirada del Flamenco“ - prvému celovečernému filmu čilského režiséra Diega Céspedesa, ktorý je príbehom o tom, ako skupina transrodových žien prežíva v izolovanej dedine v čilskej púšti, kde sa šíri záhadná choroba.



Počas dvojtýždňového programu boli udelené aj dve čestné palmy za celoživotné dielo - americkým hercom Robertovi De Nirovi a Denzelovi Washingtonovi.