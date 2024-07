Zlý herec je dráma zasadená do kontextu po #MeToo

Bratislava 26. júla (TASR) - Skúmanie konsenzu a hľadanie pravdy v prípadoch sexuálneho zneužívania je témou mexickej drámy Zlý herec. Provokatívny a aktuálny film, ktorý "prináša šokujúci pohľad na to, ako sa spravodlivosť presadzuje tvárou v tvár sociálnym médiám", nakrútil scenárista a režisér Jorge Cuchi. Snímku priniesla do celoslovenskej kinodistribúcie spoločnosť Film Europe 11. júla.



Nádejní mexickí herci Sandra Navarro (Fiona Palmo) a Daniel Zavala (Alfonso Dosal) spolu účinkujú v novom filme prestížneho režiséra. Ich vzájomná chémia skvele funguje a z ich priateľského dialógu počas príprav v maskérni sa zdá, že sú na rovnakej vlne pre nadchádzajúcu intímnu scénu, ktorá ich čaká - dokonca vtipkujú o tom, či ju natočia "naostro". Scéna sa natáča a režisér si zrazu všimne jemnú zmenu v Sandrinom výraze. Až keď štáb odíde z pľacu, Sandra obviní Daniela zo znásilnenia a vyvolá konfrontáciu. Daniel je rozzúrený a tvrdí, že je nevinný, zatiaľ čo producenti filmu sa snažia zmierniť následky a zabrániť tomu, aby sa z incidentu stal škandál.







Herečka následne dostáva od štábu a zo strany blízkych, ktorým sa zdôverí, otázky rôzneho charakteru. Jedna z nich sa opakuje najčastejšie - "A prečo si nekričala?". Nikoho akoby nezaujímalo, čo sa reálne stalo, ale skôr to, čo Sandra v danej chvíli neurobila správne. "Na druhej strane sledujeme filmový štáb, ktorý sa snaží zachrániť produkciu filmu a celú záležitosť ututlať," približuje distribučná spoločnosť film, ktorého režisér udržuje diváka v neistote a necháva ho, aby si vytvoril vlastný úsudok. Bola Sandra skutočne znásilnená alebo sa Daniel stal iba jej obeťou? Kto z nich je lepší herec a iba to celé na nás hrá?



Režiséra Cuchiho pri natáčaní filmu inšpirovali vyjadrenia herečky Marie Schneiderovej ku kontroverznej scéne, ktorej okolnosti po rokoch vyplávali na povrch a neslávne pripomenuli erotikou nabitý film Posledné tango v Paríži. "Na verejnosť prenikla informácia, že známa scéna znásilnenia pôvodne nebola v scenári a devätnásťročnú herečku na ňu nikto vopred neupozornil. Pre Mariu to bol šok a neskôr čelila problémom so závislosťou na drogách a taktiež sa pokúsila o samovraždu," objasňuje distribučná spoločnosť. "Nechcel som, aby reagovala ako herečka, potreboval som, aby reagovala ako dievča. Nepotreboval som, aby hrala poníženie a zúrivosť, chcel som, aby poníženie naozaj cítila," vyjadril sa k incidentu režisér Bernardo Bertolucci.