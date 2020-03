Známy herec, spevák, humorista a moderátor Štefan Skrúcaný má 60 rokov

Trenčín/Bratislava 27. marca (TASR) – Herec Štefan Skrúcaný pútal na seba pozornosť ako jeden z humoristického dua, ktoré tvoril s hercom Miroslavom Nogom. V 90. rokoch minulého storočia dvojica prinášala do rozhlasového éteru i na televízne obrazovky politickú satiru. Známy humorista, spevák či moderátor sa v piatok 27. marca dožíva 60 rokov.



Štefan Skrúcaný sa narodil sa 27. marca 1960 v Trenčíne. Vyštudoval Strednú stavebnú priemyselnú školu. Už v tom čase hrával v ochotníckom divadle. Na želanie rodičov však pokračoval v štúdiu technického zamerania. Po maturite začal študovať na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Herectvo ho však lákalo stále viac, a preto sa po prvom semestri rozhodol školu zanechať. Prihlásil sa na Divadelnú fakultu Vysokej školy múzických umení (VŠMU) v Bratislave a prijali na prvý pokus.



Už počas štúdia herectva v 80. rokoch minulého storočia sa stal populárnym vďaka zábavným programom Fujarová show, Rýchlokurz geniality, alebo Strapatí gentlemani, na ktorých spolupracoval s Pavlom Juráňom, Nogom či Zuzanou Tlučkovou.



V 90. rokoch nasledovala Skrúcaného úspešná a dlhoročná spolupráca Nogom, Jaroslavom Filipom, Stanom Radičom a Rasťom Piškom v rozhlasovej satiricko-politickej relácii Apropo, ktorú neskôr preniesli na televízne obrazovky. Spoločne realizovali aj zábavné relácie Telecvoking, Vox papuli, O 3 štart. Spolu Nogom stál Skrúcaný aj za divácky úspešnou reláciou Dvaja z jedného cesta.



Popri stálom angažmán v Divadle Astorka Korzo'90 hosťoval Skrúcaný v 90. rokoch aj v Štúdiu S a v Divadle West. Zahral si tu opäť s dlhoročným hereckým kolegom Nogom v hre No comment.



Skrúcaný a Noga spolu účinkovali aj v populárnych Stredoslovákoch a vydali aj niekoľko hudobných albumov Keby som bol detským kráľom, Bomba kšeft, No Problem, NoSkruDamus, Hity Noga-Skrúcaný, Život je karneval.



Svoj herecký talent Skrúcaný uplatnil aj pred filmovou kamerou. Režisér Martin Ťapák ho obsadil do hlavnej postavy v rozprávke Plavčík a Vratko (1981). Zahral si aj v komédii Čo sa stalo v malom kine (1883) v réžii Cyrila Králika. Stvárnil jednu z postáv v historickom televíznom filme Anička Jurkovičová (1983). Zvládol aj krimi žáner v snímke Kde vtáci nespievajú (1984) v réžii Jozefa Poliačeka. Účinkoval aj v televíznej inscenácii, rovnomennej poviedkovej divadelnej hry rakúskeho dramatika Arthura Schnitzlera Anatol (1995), ktorú režíroval Vladimír Strnisko.



Ako spevák sa predstavil v hudobnej komédii Modrá ruža(1996). Spolu s Nogom, Zdenou Studenkovou, Rasťom Piškom a Michalom Dočolomanským prešiel mnoho miest na Slovensku s projektom Molotow coctail (1998). Predstavil sa aj v úspešných televíznych seriáloch Alžbetin dvor (1986), Česká soda (1993), Panelák (2008).



Po autonehode v roku 2004, keď pod kolesami jeho auta zahynula staršia pani, sa Skrúcaný na dlhšie obdobie z prostredia showbiznisu stiahol.



Neskôr sa vrátil na divadelné dosky a účinkoval v muzikáloch Klietka bláznov, Donaha, Grand Hotel, Madame de Pompadour.



V súčasnosti, okrem iných projektov, moderuje po boku hudobníka Ondreja Kandráča hudobno-zábavnú televíznu talk show Všetko čo mám rád.