HUDOBNÝ SVET SMÚTI: Známy spevák a skladateľ zomrel priamo na pódiu

Nashville 21. januára (TASR) - Uznávaný americký folkový spevák a skladateľ David Olney zomrel vo veku 71 rokov počas vystúpenia na festivale 30A Songwriters, ktorý sa konal počas uplynulého víkendu na Floride.



Olney v sobotu večer vystupoval na pódiu spolu s Amy Rigbyovou, keď sa podľa jej slov hudobník uprostred piesne "zastavil, ospravedlnil sa a zatvoril oči", informoval v pondelok denník The Guardian.



Speváka sa neúspešne pokúšali oživiť jeho kolegovia, lekári prítomní v publiku i záchranári. Jeho manažér sa domnieva, že Olney zomrel na infarkt. Hudobní kritici označili jeho smrť za "veľkú stratu pre nashvillskú pesničkársku komunitu".



Olney sa narodil v roku 1948 v americkom štáte Rhode Island. V roku 1973 sa presťahoval do Nashvillu, kde založil skupinu X-Rays, s ktorou v 80. rokoch nahral dva albumy. Ako sólový interpret vydal viac než 20 albumov.



Jeho piesne prevzali do svojho repertoáru umelci ako Emmylou Harrisová, Linda Ronstadtová, Steve Earle či Steve Young.