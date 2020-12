Zomrel spolutvorca obľúbeného kresleného seriálu No počkaj!

Moskva 22. decembra (TASR) - Alexandr Kurljandskij, ruský spisovateľ a jeden z tvorcov obľúbeného kresleného seriálu "No počkaj!", zomrel v pondelok vo veku 82 rokov. Informovala o tom stanica Slobodná Európa (RFE/RL).



Správu potvrdili Kurljandského príbuzní a priatelia, príčina jeho úmrtia však nebola zverejnená.



Kurljandskij bol autorom množstva satirických príbehov pre dospelých i deti, z ktorých niekoľko použili režiséri obľúbenej komediálnej televíznej šou pre deti "Jeralaš" (Mišmaš).



Jeho najznámejším príspevkom do sovietskej televíznej kultúry bol však kreslený seriál "No počkaj!", ktorý po desaťročia zabával dospelých i deti v bývalom Sovietskom zväze, ako aj v niekoľkých krajinách východnej Európy.



Predmetný seriál bol o dvoch postavách - vlkovi a zajacovi, ktorí sa nachádzali v komických situáciách, kde sa vlk snažil chytiť zajaca. Seriál mal premiéru v roku 1969; posledná časť bola odvysielaná v roku 2006.



Kurljandskij sa podieľal aj na ďalších populárnych kreslených filmoch v ZSSR vrátane rozprávok o papagájovi menom Keša, ktorého výroky sa stali známymi v hovorovej ruštine.