ZOMREL ALOJZ ČOBEJ: Známy textár, spisovateľ a skladateľ mal 84 rokov

Prinášame profil Alojza Čobeja

Alojz Čobej sa narodil 7. októbra 1935 v Stropkove. Študoval na Filozofickej fakulte UK v Bratislave a na Filologickej fakulte Vysokej školy pedagogickej v Prešove. Pôsobil ako stredoškolský pedagóg slovenského a latinského jazyka na Gymnáziu v Banskej Bystrici.



Vedúcim literárno-dramatickej redakcie štúdia Čs. rozhlasu v Banskej Bystrici bol od roku 1972. V tom čase začal písať pre spevákov hlavného prúdu populárnej hudby – Janu Kocianovú, Evu Kostolányiovú, Karola Duchoňa či Dušana Grúňa, no najmä pre banskobystrických spevákov Vlada Oravca a Karola Konárika (napísal preňho známy hit Júlia, si čarovná).



Výrazná bola jeho spolupráca s Jurajom Velčovským a jeho orchestrom. V tom čase sa popularizoval aj celý rad spevákov vďaka speváckym súťažiam ako Zlatá ruža Detva a Oravské synkopy v Istebnom, neskôr aj Bystrické zvony. Jeho skladateľským vzorom bol najmä hudobný skladateľ Ivan Horváth.



Alojz Čobej písal detské hry a libretá muzikálov - Na zelenej lúke, 1974; Vláčik do rozprávky, 1975; Princezná je smutná, 1977; Tajomstvo starej šperkovnice, 1981 a Ako išlo vajce na vandrovku a ďalšie.



Bol jedným z tvorcov rozhlasovej relácie Maratón, ktorú vysielal košický rozhlas celých 42 rokov – od roku 1966 až do roku 2008.



Štúdiá Slovenského rozhlasu, Slovenskej televízie a Vydavateľstvo OPUS mu nahrali viac ako 300 skladieb a 3000 textov. V rokoch 1990 – 2000 pôsobil ako odborný lektor latinského jazyka na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a neskôr ako dramaturg a režisér Rádia Lumen, kde napísal viac ako 70 rozhlasových hier a spracoval cez 50 poslucháčskych príbehov s názvom Zo života do života.



Niekoľko rokov pôsobil aj ako organista v kostole sv. Michala Archanjela v Banskej Bystrici – na sídlisku Fončorda.



Alojz Čobej bol držiteľom mnohých ocenení. Spomeňme aspoň niektoré: 1. Cena Bystrické zvony 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1994, 2. cena Bystrické zvony 1988, 1. Cena Oravské minisynkopy 1978, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987, 1988; 1. cena rozhlasovej súťaže Košice'80. Piesne skladateľa a textára sa umiestňovali v hudobných súťažiach ako Zlatý palcát, Takú mi zahraj, Súťaž Polka – Valčík, TV súťaž vyberte si pesničku. Prémiu Integrácie populárnej a alternatívnej hudby za textársku tvorbu mu udelili v roku 1995. Cenu Hudobného fondu za textársku tvorbu dostal Alojz Čobej v roku 1997.



„Tvorba Alojza Čobeja tvorila neodmysliteľnú súčasť takmer 27- ročnej histórie Rádia Lumen. Množstvo autentických rozhlasových hier, ktoré vytvoril predovšetkým o svätcoch, má stále vysokú poslucháčsku odozvu", zaspomínala si na výraznú osobnosť konateľka Rádia Lumen Zuzana Szakácsová.

