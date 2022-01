HUDOBNÝ SVET TRÚCHLI: Zomrel rockový hudobník a herec Meat Loaf

Los Angeles 21. januára (TASR) - Vo veku 74 rokov zomrel americký rockový spevák a herec Marvin Lee Aday známy pod umeleckým menom Meat Loaf. Správu o jeho smrti médiám v piatok potvrdil jeho manažér. Príčinu úmrtia nespresnil. Informovali o tom agentúry AFP a DPA.



"Vieme, ako veľa znamenal pre toľkých z vás a skutočne si vážime všetku lásku a podporu, keď prežívame obdobie smútku zo straty takého inšpiratívneho umelca a krásneho muža," uviedla hudobníkova rodina vo vyhlásení.







"Dcéry Pearl a Amanda a blízki priatelia boli s ním počas posledných 24 hodín. Jeho úžasná kariéra trvala šesť desaťročí, počas ktorých predal viac ako 100 miliónov albumov po celom svete a hral vo viac ako 65 filmoch," dodala trúchliaca rodina.



Meat Loaf sa v roku 1993 celosvetovo preslávil skladbou I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That). Táto rocková balada sa dostala na prvé miesto hudobných rebríčkov v 28 krajinách. Singel získal v Spojených štátoch platinový certifikát a stal sa prvou a jedinou hudobníkovou skladbou na prvom mieste v rebríčku Billboard Hot 100. Bol zároveň najpredávanejším singlom roku 1993 v Británii. Pieseň spevákovi priniesla aj cenu Grammy za najlepší rockový vokálny výkon.







Jeho najvýznamnejšou postavou bol Eddie vo filmovom muzikáli The Rocky Horror Picture Show (1975). Meat Loaf sa po boku hereckých hviezd Brada Pitta a Edwarda Nortona objavil aj vo filme Klub bitkárov (Fight Club, 1999) režiséra Davida Finchera.