Zomrel svetoznámy barytonista a člen skupiny Il Divo Carlos Marín

Na archívnej snímke z 18. septembra 2013 členovia medzinárodnej opernej pop vokálnej skupiny Il Divo zľava americký tenorista David Miller, francúzsky popový spevák Sébastien Izambard, španielsky barytonista nemeckého pôvodu Carlos Marín a švajčiarsky tenorista Urs Bühler pózujú počas príchodu na finále súťaže Ameriká má talent v New Yorku. Foto: TASR/AP

Londýn 20. decembra (TASR) - Vo veku 53 rokov zomrel spevák medzinárodnej opernej pop vokálnej skupiny Il Divo - španielsky barytonista nemeckého pôvodu Carlos Marín.Na sociálnej sieti Twitter o tom v nedeľu informovali zvyšní členovia skupiny: americký tenorista David Miller, francúzsky popový spevák Sébastien Izambard a švajčiarsky tenorista Urs Bühler.Príčina smrti nie je známa, ale zo správ zverejnených v španielskych médiách vyplýva, že Marín musel byť uvedený do indukovanej kómy a intubovaný po tom, čo bol prijatý na jednotku intenzívnej starostlivosti v anglickom Manchestri.Začiatkom decembra Il Divo odložili zvyšok svojho vianočného turné po Británii o rok, pričom ako dôvod uviedli chorobu. Marín vystupoval na pódiu ešte začiatkom decembra.Túto crossoverovú skupinu pozostávajúcu zo speváckych hviezd založil Simon Cowell v roku 2003 pod svojím vydavateľstvom SyCo. Neskôr sa však ich cesty rozišli.Medzinárodné zloženie pomohlo skupine Il Divo dosiahnuť pozoruhodný úspech na niekoľkých celosvetových turné. Medzi ich hity patria Regresa a Mi (Unbreak My Heart), The Time Of Our Lives a I Believe In You – duet so Celine Dionovou – ako aj verzia hitu Hello speváčky Adele.Predali viac ako 30 miliónov nahrávok a získali 160 zlatých a platinových diskov vo viac ako 33 krajinách, uvádza sa na webovej stránke skupiny Il Divo.Carlos Marín sa narodil v Nemecku, ale vyrastal v Madride, kam sa jeho rodina presťahovala, keď mal 12 rokov. V čase sťahovania už mal za sebou dva albumy a koncertné vystúpenia.V 90. rokoch hral vo viacerých inscenáciách muzikálov vrátane Bedárov, Kráska a zviera, Pomáda či Peter Pan.