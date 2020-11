Zomrel bývalý klávesista známej rockovej skupiny Uriah Heep

Londýn 5. novembra (TASR) - Vo veku 75 rokov zomrel Ken Hensley, bývalý hráč na klávesové nástroje v britskej rockovej skupine Uriah Heep. Informovala o tom vo štvrtok spravodajská stanica BBC s odvolaním sa na oznámenie jeho brata Trevora zverejnené na sociálnej sieti Facebook.



Hudobníkov manažér potvrdil, že Hensley zomrel v stredu večer v kruhu svojej rodiny na následky krátkej choroby.



Ken Hensley je známy ako hráč na klávesové nástroje v pôvodnej zostave Uriah Heep. So skupinou účinkoval v rokoch 1969 - 1980 a podieľal sa na nahrávaní 14 albumov. Hensley napísal alebo bol spoluautorom najslávnejších hitov ako Lady in Black, Easy Livin', Stealin' či Look at Yourself.



Po odchode z Uriah Heep vydal sólové albumy a spolupracoval s radom ďalších umelcov.