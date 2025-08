Zomrel divadelný režisér Robert Wilson

New York 1. augusta (TASR) - Vo veku 83 rokov zomrel vo štvrtok po krátkej chorobe americký divadelný režisér a výtvarník Robert Wilson. Rodák z Texasu pôsobil aj v pražskom národnom divadle, informuje TASR podľa správ agentúr AFP a DPA.



„Robert Wilson dnes zomrel pokojne vo Water Mill v štáte New York vo veku 83 rokov po krátkej, avšak akútnej chorobe. Napriek tomu, že svojej diagnóze čelil s jasným pohľadom a odhodlaním, pracoval a tvoril až do samého konca,“ uvádza sa vo vyhlásení zverejnenom na jeho webovej stránke.



Wilsonove inscenácie boli charakteristické prepracovaným výtvarným a pohybovým výrazom. Jeho inscenácie originálnych diel, ako aj tradičných skladieb, sa všade stretli s obrovskou popularitou.



Najznámejším bol však tento umelec vo Francúzsku. Boli to Francúzi, ktorí mu poskytli „domov“, ako povedal Wilson v roku 2021 v rozhovore pre agentúre AFP.



V Českej republike režíroval pred rokmi Janáčkovu operu Káťa Kabanová alebo Čapkovu hru Vec Makropulos, pripomína spravodajský server Novinky.cz. Za scénu v inscenácii Vec Makropulos v pražskom Stavovskom divadle získal Cenu Alfréda Radoka.



Bob Wilson bol tiež uznávaným výtvarníkom. Vystavoval v prestížnych galériách Európy, Ameriky a Japonska.