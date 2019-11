Zomrel dlhoročný scénograf Divadla J. G. Tajovského Rastislav Bohuš

Zvolen 26. novembra (TASR) - Vo veku 71 rokov zomrel v pondelok 25. novembra slovenský scénograf, kostymér, maliar Rastislav Bohuš. TASR to potvrdilo Divadlo J. G. Tajovského vo Zvolene (DJGT), kde Bohuš ako scénograf a výtvarník pôsobil takmer 20 rokov.



"Bohuš bol expresívny, jedinečným talentom obdarovaný výtvarník," píše sa v správe, ktorú TASR zaslalo divadlo.



Do zvolenského divadla nastúpil po skončení štúdia na VŠMU, ktoré absolvoval pod pedagogickým vedením profesora Ladislava Vychodila. "Svoju autorskú pečať vtlačil do vyše 50 inscenácií DJGT vrátane inscenácií pripravených pre festival Zámocké hry zvolenské, z ktorých viaceré boli profilové," uvádza divadlo.



Výrazný tandem tvoril s režisérom Andrejom Turčanom a Martinom Peterichom, spolupracoval ale aj s ďalšími režisérmi. Pamätné boli jeho plagáty k inscenáciám.



Tvoril tiež nevšedné maľby, maľovaniu sa venoval aj po odchode z divadla. "Bol to umelec, verný svojmu bohémstvu a bol vždy výraznou postavou. Jeho osud bol plný peripetií, ktoré patrili k jeho tvorbe," uzatvára spomienku na Bohuša DJGT.