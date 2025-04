Zomrel malijský hudobník a spevák Amadou Bagayoko, mal 70 rokov

Bamako 5. apríla (TASR) - Vo veku 70 rokov zomrel uznávaný gitarista a spevák Amadou Bagayoko z malijského hudobného dua Amadou & Mariam. Malijský minister kultúry vo vysielaní štátnej televízie vzdal poctu tomuto nevidiacemu hudobníkovi. Povedal, že Bagayoko zomrel v piatok v hlavnom meste Bamako, ktoré je aj jeho rodiskom, ale ďalšie podrobnosti neuviedol. TASR o tom informuje podľa správ tlačových agentúr AP a AFP.



Bagayoko oslepol ako 15-ročný. Študoval hudbu v malijskom Inštitúte pre mladých nevidiacich, kde sa zoznámil so svojou budúcou manželkou Mariam Doumbiovou. V 80-tych rokoch založili duo Amadou & Mariam, prezývané aj "slepý pár z Mali". Postupne sa presadili na miestnej i medzinárodnej scéne. Ich hudba, v ktorej sa miešajú tradičné africké vplyvy s prvkami rocku, blues a popu, si získala celosvetovú obľúbenosť.



Vydali viac ako desať ocenených albumov. Za platňu "Dimanche a Bamako" získali v roku 2005 francúzsku hudobnú cenu Victoire de la musique. Rovnaké ocenenie dostali aj v roku 2013 za album "Folila". Prvý zmienený album získal v roku 2006 aj britskú cenu BBC Radio Award v kategórii world music. Ich album "Welcome to Mali" z roku 2008 bol nominovaný na americkú cenu Grammy v kategórii najlepší album súčasnej world music.



Amadou & Mariam sa stali jednými z najpredávanejších afrických hudobných interpretov. Duo vystúpilo na viacerých veľkých festivaloch vrátane Glastonbury v Anglicku. Hralo tiež pre bývalého prezidenta USA Baracka Obamu, keď v roku 2009 získal Nobelovu cenu za mier. Duo zložilo oficiálnu pieseň pre majstrovstvá sveta vo futbale v roku 2006 v Nemecku a vlani vystúpilo na záverečnom ceremoniáli letných paralympijských hier v Paríži.